FMI advierte sobre el crecimiento y EE.UU. pide comercio "equilibrado" Nacionales 22 de julio de 2018 Redacción Por CUMBRE DEL G20 EN BUENOS AIRES

FOTO NA POSTAL. La foto de familia de los participantes en la reunión.

BUENOS AIRES, 22 (AFP-NA). - El FMI advirtió que la guerra comercial que se desató tras la decisión de Estados Unidos de subir aranceles golpeará el crecimiento mundial, pero Washington anunció en el G20 que seguirá presionando por un comercio más "equilibrado".

Con los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G20 reunidos sábado y domingo en Buenos Aires, la tensión creciente por la nueva política de aranceles de Estados Unidos era palpable antes de la reunión.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, advirtió en rueda de prensa que el PIB global podría sufrir una caída por la guerra comercial en curso.

"En el peor escenario, las medidas (comerciales) actuales pueden tener un impacto en el entorno de 0,5 puntos (de caída) del PBI global" en 2020, señaló Lagarde.

El FMI sigue previendo un crecimiento sólido de 3,9% de la economía mundial en 2019 pero viene advirtiendo sobre el efecto negativo que las medidas arancelarias lanzadas por Estados Unidos y sus recíprocas adoptadas por China, la Unión Europea, Canadá o México pueden tener en el crecimiento global.

Estados Unidos en tanto, manifestó que mantendrá su postura de incremento de aranceles que comenzó con 25% adicional al acero y el aluminio provenientes de China, como estrategia para presionar por una relación comercial más "equilibrada" con sus socios.

"Deseamos tener una relación (comercial) más equilibrada" con China "y la relación equilibrada es que podamos vender más bienes" al gigante asiático, afirmó el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin.

Mnuchin llegó a Argentina al término de una semana en la que el presidente Donald Trump hizo fuertes amenazas en materia comercial.

Trump calificó a China, la UE y Rusia como "enemigos" comerciales y amenazó con ampliar los aranceles adicionales a todas las importaciones desde China, por un total de 500.000 millones de dólares anuales.

"Definitivamente es una posibilidad real así que no la voy a minimizar. Fuimos muy claros en nuestros objetivos", afirmó Mnuchin a reporteros antes del inicio de la reunión en Buenos Aires.

Pekín acusa a Estados Unidos de propiciar "la mayor guerra comercial de la historia económica" y respondió con aranceles retaliatorios a productos norteamericanos. El déficit comercial de Estados Unidos con China supera los 370.000 millones de dólares.



LLAMADO "A LA RAZÓN"

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, dijo en entrevista exclusiva con la AFP el sábado que la Unión Europea ve con preocupación la guerra comercial y pidió a Washington ser razonable y "respetar" a sus aliados comerciales.

"Todos, en particular los países europeos, tenemos una preocupación por la guerra comercial que comenzó hace algunas semanas. No habrá sino perdedores en esta guerra, que destruirá empleos y afectará el crecimiento mundial", expresó Le Maire.

"Hacemos un llamado a la razón a Estados Unidos, a respetar las reglas multilaterales y a respetar a sus aliados", enfatizó.

"La forma de solucionar los problemas, es un diálogo Estados Unidos, Europa, China", abogó Le Maire.

Mnuchin por su parte, se refirió a un eventual TLC entre Estados Unidos y la UE, y dijo que el bloque europeo deberá hacer considerables concesiones si desea obtener un acuerdo.

"Mi mensaje es muy claro, es el mismo mensaje que el presidente (Trump) dio al G7: si Europa cree en el libre comercio, estamos listos para firmar un acuerdo de libre comercio sin aranceles, sin barreras arancelarias y sin subsidios. Tienen que ser los tres", sostuvo.



EL FUTURO DEL

MULTILATERALISMO

En este tenso contexto, el G20 Financiero de Argentina -que en su agenda oficial tiene como temas prioritarios el futuro del trabajo y la financiación de infraestructura-, podría abordar la parálisis de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

"Lo que queremos es reformar el multilateralismo comercial. El comercio mundial no puede basarse en la ley de la selva", expresó el ministro francés Le Maire.

La UE y China acordaron esta semana la conformación de un grupo de trabajo para estudiar una reforma de la OMC.