Lagarde respaldó al Gobierno, pero pidió cumplir las metas acordadas Nacionales 22 de julio de 2018 Redacción Por La directora del FMI, que participó del encuentro de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G-20, aclaró que se debe "alcanzar la meta de inflación" y resaltó que hubo "progresos en términos de política monetaria y fiscal".

FOTO NA COINCIDENCIAS Y ADVERTENCIAS Dujovne y Lagarde en conferencia de prensa.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, respaldó ayer al Gobierno y pronosticó que "la economía va a mejorar hacia inicios de 2019 y 2020", aunque aclaró que se debe "alcanzar la meta de inflación".

Además, destacó la política monetaria impulsada por el presidente del Banco Central, Luis Caputo, ya que, según su consideración, "hay menor volatilidad y mayor transparencia".

En una conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, subrayó: "No tengo dudas de que las metas fiscales van a ser logradas". Sin embargo, aclaró: "Estamos preparados para dar cualquier tipo de ayuda necesaria".

Resaltó que "claramente ha habido progresos en términos de política monetaria y fiscal" y al referirse a la aceleración del costo de vida, evaluó que "los objetivos son alcanzables". "Se tomaron las medidas necesarias para abordar la inflación y estamos absolutamente encaminados", afirmó y advirtió que la meta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) debe ser "alcanzada".

Así, señaló: "Ha sido dicho por las autoridades y es lo que hemos discutido y acordado". La jefa del FMI puntualizó: "Respeto y aliento muy fuerte el proceso porque ha habido un progreso enorme". Al referirse a la aceleración de los precios minoristas, aseguró: "Estamos permanentemente consultando a las autoridades y esta suba estaba prevista al proyectar la economía".

"La economía va a mejorar hacia inicios de 2019 y 2020. La inflación va a bajar en ese período de tiempo", confió la titular del FMI, quien llegó al país para participar de la tercera reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20.

Por su parte, Dujovne destacó "la colaboración del FMI, para poder alcanzar las metas del acuerdo".

"Es muy relevante que se puedan cumplir las metas de inflación y fiscal porque forman parte del acuerdo", apuntó el funcionario.

Lagarde indicó que este viernes tuvo una reunión "muy productiva" con Dujovne, Caputo y el presidente Mauricio Macri. Analizó que tuvieron "diálogos sobre todo tipo de temas, pero obviamente sobre la Argentina".

Describió que en esa oportunidad pudo "escuchar de primera mano cómo perciben la economía actual, cómo evalúan el progreso económico de la Argentina y el liderazgo con la determinación de mejorar la situación económica de la Argentina". "También hablamos mucho de los resultados positivos, del crecimiento que va a ser resultado de estas medidas", consideró.



EE.UU. TAMBIEN

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "otorga un respaldo de confianza" a la Argentina. "Estamos a favor del préstamo del FMI. Obviamente, participamos y formamos parte de esa facilidad que se otorgó", señaló el funcionario.

En ese sentido, sostuvo: "Creemos que el financiamiento otorga un respaldo de confianza en el nivel de activos, que con suerte no necesitarán pero lo tienen". Al brindar una conferencia de prensa en el marco de su participación en la tercera reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20, Mnuchin evaluó: "Por el momento, no hay razones para más financiamiento".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, además, destacó las "oportunidades" que hay en la Argentina.

"Hay asuntos, reformas sobre las que el Gobierno está trabajando específicamente que no quiero comentar públicamente", señaló. Subrayó, en tanto: "Es alentador para nosotros la combinación del modo en que las autoridades manejaron la situación económica y el programa con el FMI".