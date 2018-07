Sábado de acción en el Car Show

Una intensa actividad se cumplió ayer en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, en el marco de la quinta fecha del Car Show Santafesino.

En la oportunidad no correrá el TC 4000 SS, en tanto que disputará una prueba especial el TS 1800 con pilotos invitados.

Estos son los resultados generales de la jornada sabatina en el trazado cordobés:

TS 1800 (clasificación): 1º Juan Pablo Alisio - Ever Franetovich (Clio), en 1m45s357; 2º Cristian Garbiglia - sin invitado (Palio) a 146 milésimas; 3º Danilo D'Angelo - Ezequiel Bosio (Gol Trend) a 328; 4º Matías Cravero - Germán Idáñez (Clio) a 365; 5º Juan Manuel Passera - Alejandro Bucci (Gol Trend) a 493; 6º Emiliano Urquiza - Matías Machuca (Clio) a 549; 7º Gustavo Santibáñez - Carlos Contín (206) a 596; 8º Santiago Robledo - Yamil Apud (Clio) a 936; 9º Guillermo Cavigliasso - Marcelo Ciarrocchi (Onix) a 944; 10º José Ignacio Bailone - Joaquín Telo (Clio) a 950... 19º Agustín Bonomo - Agustín López Donzelli (*) (Gol) a 997 y 20º Fabián Mainero - Germán Borgnino (Gol Trend) a 2s496. (*) Recargado con 8 lugares por cambio de motor.

Turismo Fiat Santafesino (clasificación): 1º Matías Cravero (Uno), en 1m50s574; 2º Wilson Borgnino (Uno) a 289; 3º Federico Domínguez (Uno) a 348; 4º Luciano Menocchio (Uno) a 419; 5º Luciano González (Uno) a 420; 6º Hernán Fenoglio (128) a 437; 7º Mariano Sala (Uno) a 475; 8º José Luis Costamagna (Duna) a 479; 9º Martín Ferrero (*) (Uno); 10º Ignacio Haroián (128) a 496... 12º Cristian Vaira (Uno) a 543... 14º Ricardo Saracco (Uno Way) a 882 y 15º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 915. (*) Había sido el más veloz con 1m50s503, pero fue recargado con 8 lugares por cambio de motor.

Fórmula 3 Santafesina 1.6 (clasificación): 1º Franco Bosio, en 1m37s808; 2º Renzo Testa a 100 milésimas; 3º Manuel Macarro a 1s108; 4º Walter López a 1s115; 5º Alfredo Esterkin a 1s280; 6º Juan Carlos Polini a 1s280; 7º Tomás Campra a 1s373; 8º Fabián Mainero a 1s457; 9º Daniel Illanes a 2s093 y 10º Adrián Melnyk a 2s176.

Fórmula 3 Santafesina 1.6 (primera final): 1º Tomás Campra, en 8m19s381; 2º Fabián Mainero a 2s027; 3º Alfredo Esterkin a 4s582; 4º Franco Bosio a 4s601; 5º Esteban Zuberbühler a 6s004; 6º Daniel Illanes a 8s408; 7º Joaquín Ricciotti a 13s070; 8º Adrián Melnyk a 25s249; 9º Felipe Granata a 25s789 y 10º Manuel Macarro a 26s538.

Fiat 600 TS (clasificación): 1º Horacio Fernández, en 1m09s526; 2º Nicolás Aimar a 402 milésimas; 3º Sebastián Grosso a 498; 4º Miguel Ciaurro a 598; 5º Joaquín Del Pino a 620; 6º Diego Richarte a 699; 7º Federico Londero a 1s949; 8º Javier Melidoro a 2s161 y 9º Federico Sabá a 2s168.



CULMINARA HOY

El cronograma de la quinta fecha establece para hoy la disputa de las series en horario matutino y de las finales a partir del mediodía.