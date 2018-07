Campaña solidaria de Rafaela Alimentos

La empresa recibirá desde mañana y hasta el 5 de agosto ropa de abrigo y alimentos no perecederos. Las donaciones serán para tres espacios de la ciudad.

La empresa frigorífica Rafaela Alimentos pondrá en marcha mañana una colecta solidaria de ropa de abrigo y alimentos no perecederos que permanecerá abierta hasta el domingo 5 de agosto. Según indicaron desde la firma, las donaciones se pueden acercar a la guardia de sus instalaciones en barrio 9 de Julio, ubicada en calle Paraná 899.

Todo lo recibido será destinado al comedor “Pancitas llenas”, la copa de leche “Rellenitos de Amor” y la copa de leche y la escuela de fútbol que funcionan en la vecinal del Bº Barranquitas, destacó. "Juntos podemos hacer mucho, sumate a nuestra campaña solidaria y alimentá el alma", resaltaron desde el Rafaela Alimentos.

En este sentido, indicó que en la vecinal del Bº Barranquitas funciona una escuela de fútbol para niños en edad escolar de 6 a 14 años del barrio y del asentamiento a la que concurren alrededor de 25 y se agrupan en dos divisiones. Además, los lunes y miércoles brindan la copa de leche a 50 niños aproximadamente. También cuentan con un grupo de madres que, por la mañana, reciclan las donaciones que reciben para distribuirlas según necesidad.

En tanto, el Comedor “Pancitas Llenas” se encuentra en un garaje de un domicilio particular del barrio 2 de Abril, que recibe a 150 personas de lunes a viernes para almorzar. Dentro de esta cantidad, incluyen a tres adultos mayores y niños desde 6 meses a 14 años.

Mientras que la Copa de leche “Rellenitos de Amor” se encuentra en el barrio Mora, es un domicilio particular en el que se reciben a 45 niños de 4 a 12 años, y 45 niños más del barrio Güemes. Los sábados, brinda la copa de leche con algún alimento, y facilitan el apoyo escolar. También brinda cursos de panadería para las madres de los niños como oficio.

Ante cualquier consulta sobre esta campaña solidaria, los interesados pueden contactarse con [email protected] y con [email protected] o bien llamar al teléfono 03492-438800 - Int.: 217 del área de Recursos Humanos.