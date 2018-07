De crisis y tormentas

La crisis, o la tormenta, como uno lo prefiera, aunque ambas causan espanto por igual, parece haber entrado en una situación de calma -por supuesto, con toda una secuela de graves problemas irresueltos-, no habiendo aportado ni siquiera una pizca de tranquilidad el discurso del presidente Macri, que careció totalmente de contundencia tanto en las aclaraciones como en las definiciones. Tanto que después de haberlo dicho por enésima vez, la gente del campo seguía en dudas si se mantenía la baja de las retenciones de la soja. Una clarísima muestra de la escasa credibilidad que tiene el gobierno, como lo venimos marcando desde hace rato, ya que cuando se pierde la confianza, es imposible recuperarla sólo con palabras y buenos deseos. Se necesitan resultados, y estos a su vez requieren de tiempo, el que hoy está muy escaso, la paciencia no le sobra a nadie, y más todavía cuando existen tantas usinas fogoneando el pesimismo, en este caso sostenido por la realidad, aunque en cambio no suceda lo mismo con las ilusorias promesas de facilismo. Más aún cuando los que potencian soluciones de esta clase son los mismos causantes del problema, o bien de una gran parte.

Además, en ese pálido mensaje presidencial, ¿era necesario volver a prometer que en 2019 la inflación será del 10 por ciento? Se ha fallado tanto con esta clase de pronósticos, que insistir con el método no sirve para nada, todo lo contrario, se convierte en un arma de doble filo que termina tajeando la mano propia. ¿Para qué remover la pobreza cero, la mejoría del segundo semestre, el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años o lo fácil que iba a ser vencer a la inflación? Todas muletillas que asemejan a bolsas con piedras que el presidente Macri debe cargar sobre sus hombros.

Mientras el escenario cada vez se complica más, al punto que el exagerado optimismo del oficialismo por la reelección de Macri está diluyéndose como el agua en un puño, simultáneamente se consolida la ex presidenta Cristina Kirchner, sostenida por una metodología tan simple como es permanecer callada. Con sólo no abrir la boca y quedarse observando los errores ajenos, alcanza para crecer, aunque cueste admitirlo. Tanto el senador Pichetto -el mismo que la protege con los fueros y el cajoneo de la ley de extinción de dominio-, como el gobernador salteño Urtubey, fueron claros al anticipar que la ex presidenta tiene decisión de ser candidata en 2019, algo sobre lo que en realidad existen pocas dudas. Cierto, que luego gane es otra cuestión, aunque todo depende esencialmente del comportamiento de la economía y la situación social -aspectos que por ahora le juegan a favor- y de la memoria de la gente. Y mucho también de la Justicia, para ver finalmente que destino final tendrán los cinco procesamientos que tiene CFK, varios de ellos con pruebas contundentes sobre su responsabilidad, con claro destino de condena penal. Aunque, en realidad aquí nunca se sabe pues muchos jueces andan siempre empujados por los vientos políticos: Casanello por ejemplo, quien aún habiendo sido instado por la Cámara Federal a hacerlo, nunca se atrevió todavía citarla a declarar en la causa del lavado de dinero.

Sobre la nota del domingo pasado "Devolver lo robado", aludiendo a la extinción de dominio -que no es otra cosa que recuperar lo saqueado por la corrupción-, el martes puede haber novedades en el Senado, donde no hay acuerdo y se pondrán a consideración dos dictámenes, trascendiendo la mala noticia que da cuenta de la alta chance que sea el proyecto del PJ el que prevalezca, con lo cual se irá esfumando la posibilidad de recuperar los bienes. Es decir, todos o casi todos los millonarios surgidos durante la década ganada, se irán a dormir tranquilos con sus fortunas a resguardo. Tal vez pagando con un tiempito en prisión, aunque en celdas Vip, pero nada más que eso. Ah y muchos de ellos recompensados con jubilaciones privilegiadas, como la que reclama Boudou, el hombre del médano.

Tanto para no dejar el pasado reciente muy atrás, pues los protagonistas siguen siendo los mismos, viene a mano alguna referencia sobre la reestatización de YPF, presentada como una verdadera épica que según el entonces ministro Kicillof no iba a costarnos un dólar. Por empezar, Repsol se quedó con 10.000 millones de verdes y un fondo buitre que le compró la deuda a los Esquenazi -socios de Néstor Kirchner cuando se quedaron con una tajada de la empresa-, ahora reclama 3.000 millones en un tribunal de Nueva York. ¿Sabe qué? seguramente se terminará pagando. Una cifra que es casi la tercera parte de los 300.000 millones de pesos que Macri anunció como recorte del gasto público del año que viene. ¿Cómo entonces no seguir hablando del pasado si tiene tanto que ver con el presente y el futuro de la Argentina?

Y sobre los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos en tierra bonaerense, no alcanza con una renuncia preventiva ni con un proyecto para cambiar las cosas en el futuro. Hay que aclarar como corresponde, si cabe. De lo contrario la transparencia irá quedando archivada.