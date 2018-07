En Rosario, ENACOM pide cambiar la ordenanza de antenas ¿y aquí?

Un director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Agustín Garzón, planteó que "Rosario debe modificar su regulación de antenas de telefonía que ya tiene diez años y sumar más conectividad". El funcionario hizo esta aseveración tras conocerse un estudio oficial del Ente que detectó bajos niveles de contaminación electromagnética en la ciudad en base a las radiaciones que emiten las antenas de telefonía móvil, radio, televisión y comunicaciones en general.

Tal como publicó LaCapital la semana pasada, el trabajo científico fue realizado entre el 9 y el 20 de abril en 21.549 puntos de la ciudad con un vehículo en movimiento y aparatos homologados. Según la medición, la densidad de potencia promedio encontrada fue del 4 por ciento del máximo permitido establecido por el Ministerio de Salud de la Nación.

Con esos indicadores, Garzón no dudó en afirmar a LaCapital que "están dadas las condiciones para que Rosario reforme su regulación de antenas de telefonía que ya tiene unos diez años. En esta década hubo muchos cambios, con lo cual la norma quedó atrasada".

El director del Enacom resaltó que "las mediciones demostraron que las antenas que hay en la ciudad no impactan en la salud como plantean algunos grupos y referentes de la política. Los estudios que hicimos y publicamos tuvieron conclusiones científicas, no opiniones que merecen ser tenidas en cuenta en el debate".



EN RAFAELA

En nuestra ciudad, el debate se encuentra estancado. El año pasado, la empresa Telecom – Personal había logrado la autorización por parte del gobierno municipal para colocar una de sus antenas en un predio ubicado en barrio 17 de Octubre, pero la oposición de los vecinos bloqueó el proyecto.

Pero en Rafaela, admiten, falta información a la ciudadanía al mismo tiempo que si las antenas no se instalan la calidad de los servicios no será óptima.

El pasado 15 de mayo se concretó una Jornada de Asistencia Técnica que ofrecieron Ariel Rodriguez, delegado de ENACOM en centro norte de la Provincia de Santa Fe y Mariano Suriani, del área técnica de este organismo, en un colmado Salón Verde de la Municipalidad rafaelina. Fue el secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maina, quien tiene la responsabilidad de avanzar con el tema, el encargado de abrir el encuentro.

"Las radiaciones se dividen en dos. Las ionizantes son las que producen los rayos x o los rayos gama, capaces de destruir las células, pero la medicina las utiliza. En cambio, la televisión, las radios y la telefonía móvil trabajan con radiaciones no ionizantes que no destruyen las células", ilustró. "Todo irradia, el tema que las radiaciones sean controladas. El wifi, la tele, la compu, el celu, todo irradia", insistió. Tanto ENACOM como Telecom coinciden en la mirada: hay que poner más antenas, para bajar las radiaciones. Poner pocas implica que las que estén generen más potencia y, por lo tanto, radiación.

Pero, pese al tiempo transcurrido, no ha evolucionado el tema en el Concejo Municipal. En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Eduardo López, indicó que "no tengo información de avances sobre este tema". Y se mostró cercano a la mirada de Enacom y de Telecom: "es otro el debate a dar. El tema de la conectividad, las comunicaciones, es un debate que la ciudad debe dar. Se presentó una posibilidad de telemedicina en el Hospital para agilizar situaciones críticas sin la necesidad del traslado de pacientes, por ejemplo, requiere de esquemas de enlaces comunicacionales. Es una discusión que, a la larga o a la corta, tendremos que ponerla sobre la mesa para discutirla con todos los actores, es decir, con los ciudadanos de la ciudad. Tenemos que encontrar la salida menos lesiva para los derechos de todos. El tema, en el corto o mediano plazo, se va a poner en discusión nuevamente".