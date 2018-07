“Nación pide colaboración para desproteger a los trabajadores" Locales 22 de julio de 2018 Redacción Por JORGE HENN SOBRE LAS ART

El actual Diputado provincial y ex Vice Gobernador de la Provincia, se manifestó respecto al reiterado reclamo del gobierno nacional para que Santa Fe adhiera a la Ley de Reformas a las ART, y adelantó:

“Estamos asistiendo a un verdadero apriete público del gobierno nacional, para obligarnos a adherir a una norma que no solo representa un retroceso en el derecho de los trabajadores, sino que implica quitarle responsabilidades a las grandes empresas, en la propia naturaleza de sus funciones”, dijo Henn, en respuestas a las últimas declaraciones del presidente Mauricio Macri.

Para el diputado radical, la gente desconoce los contenidos de la Reforma que impulsa el Presidente, y aclara un eventual contrasentido entre el título y los efectos que se promueven: “La ley pretende bajar los niveles de litigiosidad entre las empresas y los trabajadores. La pregunta que tenemos que hacernos antes que nada es precisamente a quiénes estamos favoreciendo, si adherimos a la ley y permitimos que se aplique en el territorio de nuestra provincia. Y lo único que vemos es un aporte más a la flexibilización laboral. Un límite más a los trabajadores para reclamar por sus derechos, y la incorporación de un procedimiento que busca obstruir el acceso a la justicia laboral de quienes resultan lesionados o incapacitados por la realización de su labor”.

Respecto a las consecuencias de una eventual adhesión de la Provincia a la norma que reclama el Presidente, Henn fue enfático: “En muchas de las provincias que adhirieron a esta ley, ya existen fallos judiciales que la declaran inconstitucional. Paradójicamente, intenta limitar la llamada industria del juicio laboral y fomenta las declaraciones de inconstitucionalidad”.

“Además -continuó el legislador- si vamos a los hechos, se vuelve impracticable. En nuestra provincia, por ejemplo, existe una sola Comisión Médica que debería expedirse sobre todos los reclamos de los trabajadores. ¿No es eso demorar groseramente los tiempos de vida de los trabajadores en el marco de un reclamo, en principio, legítimo? En CABA, hoy, están dando turnos de las audiencias para determinar los niveles de incapacidad a 9 meses, mientras el trabajador, en muchos casos, sigue obligado a continuar con sus tareas, so pena de ser despedido. ¿De qué avance hablamos, entonces?”.

Henn volvió sobre los reclamos del mandatario nacional advirtiendo que “los médicos no son empleados ni funcionarios del Estado, no tienen la estabilidad ni la independencia que le garanticen al trabajador un marco mínimo de imparcialidad. Por eso el presidente exige y alardea, pero resulta que los médicos forman parte de las nuevas trabas en el reclamo del trabajador, porque todo el sistema administrativo es financiado por los aportes de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo… ¿hablamos de bajar el riesgo o hablamos directamente de bajar las indemnizaciones laborales abruptamente?”.

“El Presidente no nos está invitando a adherir a una ley para mejorar nada. Nos está invitando a colaborar en un proceso de mayor flexibilización laboral y de mayor desprotección para los trabajadores”.