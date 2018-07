Por el Día del Amigo aumentó el consumo

Más compras en los supermercados para juntarse a comer en casa, deliverys de rotiserías de aquí para allá, bares, restoranes, pizzerías y cervecerías con capacidad colmada fue el paisaje que Rafaela devolvió desde la tardecita del Día del Amigo. La celebración también incluyó a chicos de escuelas de primarias que se encontraron para festejar a su modo, incluso con salidas a hamburgueserías del centro para despedirse de las vacaciones de invierno.

"Más allá de la crisis la gente quiere festejar, en algunos casos son salidas gasoleras, pero se reúnen igual" dijo el mozo de un bar céntrico a punto de transpirar caminando entre tantas mesas. Ambientes cálidos en los interiores para combatir el frío marcó el contraste de la noche.

En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó ayer que el sector comercial estimaba un aumento del 2,5% en las ventas minoristas con relación a 2017, mientras las expectativas de facturación apuntan a un gasto total de $ 476 millones.

La entidad calculó que "festejarán 1,7 millones de personas", mientras evaluó que las actividades de la fecha fueron impulsadas por coincidir con el viernes. Subrayó que "se espera un aumento de 2,5% en las ventas minoristas frente al año pasado". Al pronosticar que el gasto total llegará a "$476 millones", consideró que el desembolso promedio será de $280 por persona.

El consumo está orientado este año al rubro gastronomía, seguido por el de "bombones y golosinas", evaluó. Aclaró que el resto de los sectores registrarán caídas anuales, como el de Bijouterie y regalerías, Perfumería y Flores. En el segmento de Vinotecas, las ventas "se mantuvieron en los mismos niveles del año pasado".

Argumentó que los comercios minoristas relevados hasta las 17:00 de este viernes, tuvieron un incremento en sus ventas al tener en cuenta las reservas en restaurantes, bares, pizzerías y servicios de envíos a domicilio.

La CAME resaltó que el sondeo fue realizado entre 660 comercios pymes del país, al tiempo que fueron encuestadas 4.722 personas. Además, destacó que "se espera que los encuentros y regalos continúen el sábado y domingo".

"El rubro más demandado nuevamente este año fue el gastronómico", insistió el informe. Según su entender, los consumidores también optarán por "juntarse en sus casas a festejar y demandar servicios de ´delivery´".

En el caso de los envíos a domicilio, indicó que las reservas comenzaron desde el martes pasado. En los rubros no gastronómicos, el ticket promedio de venta "rondaría los $110, un 37,5% más que el año pasado", subrayó la CAME.