Provincia y Nación fortalecen la atención de pacientes oncológicos

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, firmó este jueves convenios de colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer (INC) con el objetivo de realizar acciones conjuntas tendientes a reducir la incidencia y mortalidad por esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en el territorio provincial.

Al respecto, Uboldi explicó que “venimos trabajando muy fuertemente con la temática cáncer, en su prevención y disminución de la mortalidad, con un registro poblacional y las particularidades territoriales. Los objetivos que incorporamos están siempre constituidos en una red integral que trabaja en ese sentido”.

Los convenios, rubricados además por las directoras del INC, Julia Ismael, y de la Agencia Provincial de Control de Cáncer, Gabriela Quintanilla, contemplan la implementación de tres líneas de trabajo: los programas nacional de cuidados paliativos, el de prevención y detección temprana de cáncer colorrectal, y el tercero referido al a investigación en cáncer, entre el INC y la provincia de Santa Fe.