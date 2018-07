Cambios en el reglamento

En las horas previas al arranque de este sábado de la sexta fecha del Súper TC2000 en el autódromo de San Juan, la categoría más tecnológica comunicó un anexo en el reglamento del campeonato con cambios en la clasificación y en las competencias finales. El Anexo II aprobado al reglamento del campeonato, manifiesta que si al entrar en el giro final de la competencia, estuviera neutralizada con el Auto de Seguridad, a la carrera se le agregará dos vueltas más, sin tener en cuenta el tiempo máximo. De no solucionarse el incidente que provocó la neutralización de la final, se dará por terminada la prueba luego de cumplidos los dos giros.

A su vez, si al cumplirse el tiempo máximo estipulado, la competencia estuviera con Auto de Seguridad, la misma no se terminará, continuando la neutralización hasta solucionar el problema que se presente en la pista. Una vez solucionado dicho inconveniente se relanzará la carrera para realizar dos vuelta de velocidad. En el caso que no se pueda solucionar el inconveniente y la carrera deba continuar neutralizada, la misma se dará por finalizada al cumplirse dos vueltas más a lo pautado originalmente en el cronograma del evento.

También el Anexo II expresa que habrá cambios en la clasificación. Desde San Juan habrá dos Qualy: la Q1 se realizará con todos los participantes divididos en dos grupos “A” y “B” y luego de la Q2, participan del primero al décimo clasificado. Estos resultados ordenarán la grilla de partida de la carrera clasificatoria. Vale destacar, que en caso de corresponder, se le aplicarán las penalizaciones por puesto de campeonato según art. 10.1. Quienes no salgan a clasificar largarán desde la última posición, sorteando el orden entre todos aquellos que no lo hayan hecho.