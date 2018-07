El programa de la fecha

Sin adelantos en la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, la tercera fecha del Clausura, se disputará de manera íntegra en la jornada de mañana. Anoche, desde LRF se dieron a conocer las designaciones arbitrales. Todos los encuentros en Primera comenzarán a las 15.30hs, y las Reservas lo harán desde las 14.30hs.



El programa: Florida de Clucellas vs Ferrocarril del Estado (Mauro Cardozo), Ben Hur vs Unión de Sunchales (Roberto Franco), Peñarol vs. Argentino de Humberto (Guillermo Tartaglia), Argentino Quilmes vs Sportivo Norte (Ariel Gorlino), Deportivo Tacural vs Atlético de Rafaela (Gonzalo Hidalgo), Deportivo Ramona vs. 9 de Julio (Silvio Ruiz), Deportivo Libertad vs. Brown de San Vicente (Franco Ceballos).



Las Posiciones: Florida de Clucellas 6, puntos; Argentino Quilmes 4; Ben Hur 4; Ferrocarril del Estado 3; Deportivo Libertad 3; Unión de Sunchales 3; Brown de San Vicente 2; 9 de Julio 2; Peñarol 2; Tacural 2; Atlético de Rafaela 1; Ramona 1; Humberto 1; Sportivo Norte 1



PRIMERA B



Mañana se pondrá en marcha el torneo Clausura con la disputa de la primera fecha. La misma tendrá los siguientes partidos:



Zona Norte: Sp. Roca vs. Unidad Sancristobalense (Raúl Rodríguez), Indep. Ataliva vs. Dep. Aldao (Rodrigo Pérez), Indep. San Cristóbal vs. Dep. Bella Italia (Víctor Colman), Arg. Vila vs. Tiro Federal (Sergio Romero).



Zona Sur: La Hidráulica vs. Dep. Josefina (José Domínguez), Zenón Pereyra FBC vs. Talleres (Sebastián Garetto), Sp. Libertad EC vs. Bochófilo Bochazo (Guillermo Vacarone), Atl. María Juana vs. Atl. Esmeralda (Enrique Calderón), Sp. Santa Clara vs. San Martín (Javier Simoncini).



PRIMERA C



Por el lado del tercer grupo liguista, este domingo se pondrá en marcha el torneo "Definición". Este primer capítulo tendrá el siguiente programa de encuentros: (16.00hs. Primera) San Isidro vs. Def. Frontera (Claudio González), Sp. Aureliense vs. Dep. Susana (Leandro Aragno), Juv. Unida vs. Belgrano (Darío Suárez).