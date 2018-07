CRAR, de local ante Old Resian de Rosario

Este sábado el Torneo Regional del Litoral pondrá en disputa su décima y penúltima fecha de la primera fase y CRAR jugará de local ante Old Resian de Rosario.

El encuentro principal estará comenzando a las 16 y será arbitrado por Emilio Traverso. Previamente jugarán las Reservas (14.15hs) y Pre-Reserva (12.45 hs.).

La derrota del pasado sábado ante Duendes condenó al elenco rafaelino, conducido por Enrique López Durando, a tener que jugar la Reclasificación.



Todos los partidos: CRAR vs Old Resian, Jockey vs Duendes, Provincial vs GER, UNI SF vs Estudiantes, Tilcara vs Santa Fe RC, UNI SF vs CRAI



Las Posiciones: Jockey 41, puntos; Duendes 36, GER 34, Santa Fe RC 32, CRAI 30, Estudiantes 23, Tilcara 21; Old Resian 21, Uni (R) 18, Uni (SF) 10, Provincial 7, CRAR 4.



JUEGAN LAS JUVENILES



Luego de la ventana por las vacaciones de invierno retorna la actividad para las Juveniles con el Torneo Dos Orillas. Este sábado se jugará la séptima fecha y CRAR será local de Alma Juniors de Esperanza. Los partidos: 12hs M-17 y M-19; 13.30hs M-15 y M-16; 14.45hs M-1.

Los que también vuelven son los más pequeños. En este caso las Infantiles de CRAR retoman las prácticas.