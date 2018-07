Así son los cruces de cuartos

En el marco de la Copa Santa Fe de Fútbol, auspiciada por el gobierno provincial y organizada por la Federación Santafesina, continuarán desde este sábado los cuartos de final. Por el encuentro de ida Unión de Sunchales enfrentará a Atlético Rafaela y Atlético San Jorge a Sportivo Las Parejas, en tanto, en sus partidos de revancha Newell's jugará con Unión de Santa Fe y Rosario Central recibirá a Colón, ambos fueron empate en el primer encuentro.

El secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán, resaltó que “desde el gobierno provincial se tomó la decisión de llevar adelante y auspiciar las diversas copas Santa Fe, con el objetivo de integrar el territorio santafesino y potenciar el deporte. En el caso del fútbol, tuvimos 61 equipos de todas las competencias santafesinas y esto habla de representatividad”.

“Para nosotros es significativo que los certámenes incluyan a todas las asociaciones y las ligas de la provincia en cada una de las disciplinas. Queremos que todos los clubes tengan la posibilidad de participar y que los equipos puedan no solo competir, sino también encontrarse y compartir sin importar la categoría o el nivel en que jueguen”, concluyó Catán.



Los partidos:

- Unión de Sunchales vs Atlético de Rafaela

- Atlético San Jorge vs Sportivo Las Parejas (ida): domingo 22/07 a las 16 hs.

- Newell’s vs Unión de Santa Fe (vuelta): domingo 22/07 a las 15.30 hs. La ida fue 2 a 2.

- Central vs Colón de Santa Fe (vuelta): miércoles 25/07 a las 15.30 hs. La ida fue 1 a 1.