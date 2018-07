Sensaciones de Romitelli antes del Panamericano

El fin de semana pasado se disputó el primer desafío de la gira internacional de Germán Romitelli en este mes de julio. En el Nacional de Estados Unidos, el rafaelino tuvo una muy buena performance ocupando el quinto puesto de la clasificación general. El certamen fue ganado por el español Eduardo De Cobos.

“Quedar quinto al 95 por ciento del tirador que es actualmente el número 3 del mundo me deja muy conforme. Fue un torneo muy bueno, muy complejo y rápido. Tuve un primer día no tan bueno, pero un segundo excelente”, nos contó el representante del Tiro Federal de Rafaela desde Jamaica, donde del 23 al 27 seguirá su periplo continental con el torneo Panamericano.

Agregó que “esto me deja muy confiado para ir a Kingston. Van a estar casi todos los mismos tiradores y se sumarán algunos”, agregó Romitelli.



CLASIFICACION PRODUCCION

1º Eduardo De Cobos 100.00 %; 2º Jacob Hetherington 99.70; 3º Sal Luna 96.45; 4º Hwansik Kim 96.01; 5º Germán Romitelli 95.43; 6º Mason Lane; 7º Phil Strader; 8º Tyler Turner; 9º BJ Norris y 10º Ryan Bramwell.