"Gobierno abierto" como herramienta para reconstruir confianza ciudadana

La politóloga Cecillia Güemes brindó una conferencia en la que destacó que "el gobierno abierto no es una moda ni una promesa, es un nuevo paradigma de reforma del Estado que pone en primer plano a la ciudadanía, lo público ya no se define dentro de un despacho sino colaborativamente con los ciudadanos".

El gobierno provincial, a través de [email protected] - Escuela de Municipios y Comunas, y Santalab, el Laboratorio de Innovación Ciudadana, realizó el conversatorio “Ando ganas de encontrarte. Gobierno abierto para reconstruir confianza”, que tuvo como disertante a Cecilia Güemes, abogada y doctora en Ciencia Política.

El encuentro se realizó el jueves pasado, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, y contó con la participación de ciudadanos y ciudadanas, instituciones y representantes de gobiernos locales.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, quien manifestó que “desde Gobierna venimos trabajando en el fortalecimiento de los gobiernos locales y hoy junto a Santalab proponemos profundizar el debate sobre un gobierno abierto. Desde el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado reconocemos la importancia de fomentar las experiencias de colaboración y de cocreación junto a los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe”.

Asimismo, el subsecretario de Innovación Pública, Diego Gismondi, explicó que “el gobierno abierto está sentado en tres pilares que son la participación ciudadana, la colaboración y la transparencia. El ámbito de la colaboración no es solo debatir con los ciudadanos sino hacer junto a ellos. Bajo esta idea, desde el laboratorio Santalab articulamos proyectos y propuestas para resolver problemas cotidianos” .

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Mariano Cuvertino; la subsecretaria de Desarrollo Estratégico, María Paz Gutiérrez, y el diputado provincial Julio Garibaldi.



LA CONFIANZA Y EL GOBIERNO ABIERTO

En la disertación, Güemes profundizó en los tres pilares del gobierno abierto y abordó temas como los laboratorios de gobierno, las políticas públicas experimentales y su vinculación con el desarrollo sostenible.

“El gobierno abierto no es una moda ni una promesa, es un nuevo paradigma de reforma del Estado que pone en primer plano a la ciudadanía, lo público ya no se define dentro de un despacho sino colaborativamente con los ciudadanos”, expresó la disertante.

“Es crucial reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, fortalecer ese vínculo. La confianza tiene que ver con la eficacia del Estado y el nivel de felicidad”, enfatizó Güemes.

“Se trata de cambiar la forma de pensar y de hacer, no hay soluciones mágicas o recetas únicas, sino tiene que estar arraigado a una realidad en particular”, concluyó la disertante, y luego invitó a los participantes a intercambiar ideas y experiencias.



SOBRE LA DISERTANTE

Cecilia Güemes es docente e investigadora. Estudió abogacía en la Universidad Nacional del Litoral. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y Mágister en Ciencias Sociales por Flacso Argentina. Es cofundadora y presidenta del Grupo de investigación en gobierno, administración y políticas públicas, y miembro del Grupo de investigación sobre el derecho y la justicia de la UC3M.

Además, ha trabajado como investigadora en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, el Consejo Superior de Investigaciones y Ciencias (CCHS-CSIC) y el Instituto de Investigación en Estado, Desarrollo y Economía (IIETE) de la Universidad Nacional del Litoral.