"Voy a seguir impulsando la Reforma hasta el último día de mi mandato"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, volvió a plantear la necesidad de que la Provincia reforme la actual Constitución vigente desde 1962 a través de una Declaración que publicó en distintas redes sociales y que logró repercusiones tanto a favor como en contra. "Siempre dije que habilitar la reelección del actual gobernador no era lo principal del proyecto ni el objetivo más importante. Ahora vengo a ratificar esa convicción. Voy a seguir impulsando la Reforma de la Constitución hasta el último día de mi mandato, porque creo en el valor de sostener con firmeza las ideas en el tiempo", subrayó el mandatario provincial en un extenso documento redactado en primera persona.

Lifschitz hizo un recorrido por este proceso reformista que encaró desde el primer año de su gestión y que continuó este año con el envío de un mensaje a la Legislatura, donde parece estancarse en el tratamiento de cinco comisiones de la Cámara de Diputados. Solo una de ellas le dio despacho favorable.

"Cuando a mediados de mi primer año de gestión, en 2016, convocamos a los partidos políticos y a la sociedad civil para encarar una reforma constitucional en Santa Fe, tenía la convicción de que ésta vez sí, que está vez íbamos a poder culminar con éxito el proceso y podríamos legarle a las nuevas generaciones una constitución moderna, de avanzada en lo social y en lo institucional, recuperando así el protagonismo que siempre tuvimos en materia constitucional", planteó a modo de introducción.

Lifschitz dijo que se embarcó en esta aventura reformista a pesar de que "no teníamos votos propios en ninguna de las dos cámaras para garantizar la mayoría de dos tercios que se requiere". "Siempre supimos también, que no todos los que se dicen a favor de la reforma, tenían la convicción necesaria para llevar adelante el proceso con garantía de éxito", agregó.

"Pero aún así asumimos la tarea, con la fuerza con que afrontamos todos los desafíos", consignó al tiempo que enfatizó: "Encaramos el proceso de reforma de manera transparente. Ningún acuerdo político que no pueda ser explícito ante la sociedad civil. Los santafesinos merecían un proceso de reforma ejemplar y participativo, sino no tiene sentido. No hubo núcleo de coincidencias básicas".

Asimismo, el mandatario provincial planteó su diferencia con aquellos que "decían que bastaba con proponer sólo el cambio de algunos pocos artículos" porque sería "una reforma que nos dejaría a todos con gusto a poco, no quisimos ceder en cuestiones fundamentales de derechos, transparencia o independencia del poder judicial, o límites a las reelecciones indefinidas en función de lograr más fácilmente apoyos legislativos".

"Apelamos a las convicciones políticas de cada fuerza con representación legislativa y a la búsqueda de un consenso real, sustentado en esas convicciones y no en ninguna otra cosa. Durante un año medio nos dedicamos a convocar y escuchar a cientos de instituciones de la sociedad civil, especialistas, constitucionalistas, intelectuales, dirigentes políticos y miles de ciudadanos, quienes con innegable interés y entusiasmo brindaron innumerables aportes que fueron sintetizados en el proyecto de Ley de necesidad de la Reforma que fue elevado el 16 de Abril del corriente año a la Legislatura", recordó con detalles el recorrido reformista.



REFERENCIA ELIPTICA

A LOS OPOSITORES

Tras destacar que su gestión "ha puesto todo el esfuerzo para lograr concretar esta vez la reforma de la Constitución" que "nadie puede dudar de nuestro compromiso y de nuestra decisión", remarcó que "lo sustancial de la reforma es el contenido, pero nadie ha manifestado ninguna objeción al respecto". Y enseguida le dio lugar a la queja: "Pareciera que todo se reduce a una cuestión de tiempos. Pues pongámonos de acuerdo con los tiempos. Siempre creí que lo principal es lograr el objetivo".

Sin definir destinatarios concretos, Lifschitz manifestó que "queda claro que algunos de los que impidieron la reforma durante 24 años desde el gobierno, ahora lo siguen haciendo desde la oposición". De todos modos, deslizó una crítica abierta al espacio de Cambiemos aunque sin hacer nombres propios. "Y algunos de quienes se suponía que venían a representar el cambio y la nueva política, puede ser que terminen optando por la posición más cómoda y conservadora de mantener el statu quo" disparó sugiriendo que al que le quepa el sayo...

"El menú de excusas es extenso: están quienes dicen que hay que hacer una reforma total, aunque eso no lo creen ni ellos, nunca se hizo una reforma total de ninguna constitución y eso no lo votaría nadie. Otros, dicen lo clásico, de manual, que hay temas más urgentes como la seguridad, la inflación o las tarifas. Compartimos esas preocupaciones, por supuesto, pero no por eso tenemos que dejar de trabajar en construir un modelo de futuro para nuestra provincia, partiendo del fortalecimiento de nuestras instituciones. De hecho, es nuestra obligación hacerlo, como lo hicieron otros", puntualizó Lifschitz en un capítulo decididamente escrito en referencia a la oposición. "¿O será que en 1853 o en 1962 o en 1994 no había problemas en el país?" se preguntó.

Más adelante, también hubo un mensaje dirigido a los legisladores opositores con escaso entusiasmo de tratar el proyecto. "No parece tampoco una buena respuesta a la sociedad, que espera una definición de sus legisladores, sacarse la responsabilidad de un debate de encima, derivando el proyecto a muchas comisiones, lo cual, con el habitual ritmo legislativo, prolongará el tratamiento de manera indefinida. Tengamos en cuenta que no estamos discutiendo el texto de la nueva constitución sino tan sólo la ley de necesidad de la Reforma", dijo sin ocultar cierto malestar.

De todos modos, hizo un guiño a los diputados y senadores que muestran actitud positiva ante su iniciativa. "Creo que hay una mayoría de legisladores de distintos bloques que saben que es necesario avanzar y agradezco a los que ponen su empeño para poder lograrlo. A ellos quiero decirles que hay tiempo. Una vez promulgada la ley de la reforma tenemos todo el tiempo para que se consulten especialistas, se estudien los proyectos, se recorran los departamentos, se hagan consultas y audiencias públicas. Todo eso puede quedar contemplado en la ley de necesidad de la reforma, siempre y cuando se termine sancionando. Sino sería sólo una nueva frustración para la sociedad santafesina", puntualizó dejando entrever optimismo y pesimismo al mismo tiempo.



LA REELECCION

DEL GOBERNADOR

Y después Lifschitz se enfocó en lo que quizás sea la cuestión más espinosa de su propuesta al señalar que "siempre dije que habilitar la reelección del actual gobernador no era lo principal del proyecto ni el objetivo más importante, ahora vengo a ratificar esa convicción".

En este escenario, insistió en que continuará "impulsando la Reforma de la Constitución hasta el último día de mi mandato, porque creo en el valor de sostener con firmeza las ideas en el tiempo, y más cuando las mismas, tienen la fuerza de una ciudadanía en búsqueda de ampliar sus derechos, y especialmente de los jóvenes, que quieren y deben ser más protagonista del tiempo que viene".

Sin cerrar puertas más allá de sus quejas públicas, Lifschitz manifestó que "los proyectos que se están discutiendo en el Congreso Nacional, con una enorme participación de la ciudadanía y con ricos debates, donde cada legislador argumenta según sus convicciones nos marcan un camino que Santa Fe debería imitar".

"Tenemos una gran oportunidad de mostrar una Santa Fe ejemplar. Una Santa Fe sin grietas, donde el pluralismo político sirva para enriquecer y enaltecer la política. Si lo logramos el Gobernador que asuma en diciembre de 2019, lo hará en una nueva provincia, con nuevas herramientas y nuevas posibilidades", concluyó Lifschitz.