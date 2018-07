Sensaciones y sentimientos

LA CINTA AZUL DE LA POPULARIDAD

Fue un hecho comercial indiscutido.

En un tiempo, no tan lejano como algunos pretenden, era común ver en los medios gráficos (los diarios principalmente) una página esplendorosa donde había un listado de comercios o servicios muy conocidos y frecuentados, y por encima de sus nombres la sonora referencia a que habían obtenido la cinta azul de la popularidad en un período anual que había culminado recientemente.

Era una aceptación automática la de los lectores, porque tenían los premiados un índice de popularidad notorio, indiscutido. Cada uno de ellos era emblemáticamente lo más visitado o consumido o aplaudido de su ramo y por eso la entidad organizadora de la selección les otorgaba públicamente un presente recordatorio que los identificaba.

Siempre fue un honor recibir ese galardón y estaba bien que se promocionara el esfuerzo y dedicación de cada entidad o servicio por atender bien a sus clientes y consumidores. Por lo demás la elección puntual surgía después de encuestas realizadas entre la población andante de las avenidas y calles de la ciudad.

Pero solo hasta allí llegaban los efectos de la distinción. La gente adhería a su éxito y muchas veces los distinguidos aumentaban sus ventas, pero al mismo tiempo estaban muy atentos a los ofrecimientos de quienes eran su competencia. El que se reconoce como consumidor o cliente, como se sabe, es veleidoso como la luna en Romeo y Julieta, y sus adhesiones son tan firmes como los amores de estudiantes que nombraba Gardel.

La gente necesita la aceptación de los demás sin, por eso, crearse dependencia de las otras opiniones.

Uno de los peores castigos, se puede decir, es pasar anónimamente por la vida sin despertar, no digamos pasiones, pero sí una aceptable dosis de ese reconocimiento afectivo tan valioso para cada uno, lo que implica también la necesidad implícita de sentirse querido.

Hay quienes entienden que emitir una opinión, cualquiera que sea y por la más minúscula cuestión que pueda originar debate o posiciones diferentes, optan por respuestas neutras que no se entiendan claramente por un “si” o un “no”. Llevan por eso las conversaciones por un terreno ambiguo expresándose casi monosilábicamente a veces, porque creen que hay situaciones (y también personas) que definen siempre su modo de pensar, señalándose automáticamente que hay opiniones distintas. Sostienen también que hay personas que “dividen a la gente”, al expresar sus ideas con claridad. Por eso los que quieren quedar bien con todos se apartan de ellos sistemáticamente.

Pero ¿quién puede asegurar que hay corrientes tan mayoritarias que superen a las demás?

Los comercios que obtenían el premio de la cinta azul definían claramente una tendencia que los caracterizaba y eso explicaba y justificaba la obtención del premio.

Las personas que buscan la aceptación general a cualquier costo, amparadas y apoyadas en las neutras y tibias definiciones, no reciben de sus iguales igual trato y distinción: solo consiguen a veces una dosis de respeto (por las dudas) y sí, siempre, una inclusión segura entre el enorme sector de personas a las que es difícil encontrarles algún mérito, configurando el grupo de la gente “buena” aunque no se sepa determinar con precisión en qué o para qué.

Hugo Borgna - Sandra Cervellini

Especial para “La Opinión” de Rafaela