Mientras el pueblo dormía

Basado en un cuento de Federico Falco, con dramaturgia y dirección de Nadir Medina y la actuación de Ignacio Tamagno, se presentó en el marco del Festival de Teatro Rafaela 2018 en el Centro Cultural “La Máscara”.

Un espacio reducido, un actor sentado en una silla muy cerca del público fumando y generando un clima íntimo, confidencial, "Flores nuevas" se desarma palabra a palabra y se va volviendo confesión para cada uno de los espectadores allí presentes, tanto, que el protagonista asiente cada gesto cómplice del público, cada mirada que pareciera confirmar lo que allí se dice, es como un diálogo trasnochado, atemporal, todos fuimos vecinos a partir del textos de ese pueblo del interior de Córdoba, General Cabrera, creímos reconocer a cada uno de los personajes mencionados, cada rito, cada lugar.

El relato posee una estructura claramente literaria, pero Tamagno le pone el cuerpo y todo lo que nos cuenta lo atravesó, le dejó marcas profundas, eternas, hundidas y al verbalizarse afloran y salen en forma de emociones también profundas, dolorosas, porque lo que se hace explícito es el transcurrir de la adolescencia de ese joven en ese pueblo lleno de costumbres, ritos, tradiciones que intentan sostener modelos antiguos y cristianos. Mandatos que limitan y condicionan a ese grupo de adolescentes transitando la secundaria, las primeras salidas, el sexo y las fiestas de quince, agobiados por el mundo de los adultos llenos de roles bien predeterminados socialmente.

Las pequeñas historias, muchas de ellas trágicas, suicidios, accidentes, se vuelven familiares y conmueven; cada pausa cae pesada, incomoda, los espectadores quedan atrapados entre las tragedias narradas magistralmente y la mirada cómplice del actor que fuma y se llena de tics y busca en su memoria y caen las historias pesadas, el embarazo de su compañera de curso y la decisión de convivir, la tristeza de cada noche en el cuarto de la casa que el padre de ella les prestó, el llanto, el desasosiego.

La muerte de la beba prematura, Milagro Mercedes, sacude, conmueve, el silencio se vuelve atroz.

Ella vuelve con los padres, él también, en la escuela no se hablan, ni en los recreos nos dice él, mirándonos fijamente a cada uno, fijamente nos mira y se va.

Este tipo de obras basadas en estructuras literarias requieren de una actuación que raye lo genial, de otro modo no se sostienen, Ignacio Tamagno lo logra ampliamente, en cada momento de la obra tiene al espectador bajo su poder y eso no es poco ni sencillo.

Por suerte, el jueves, el viernes y el sábado (a las 19:00) "Flores Nuevas" vuelve a comenzar en el Centro Cultural “La Máscara”, a no perderse la oportunidad de emocionarse público del Festival.