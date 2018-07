Motociclista perdió la vida en la ruta 34

Un motociclista identificado como Fabio Acosta de 43 años, oriundo de Luis Palacios -cerca de Rosario-, falleció al chocar contra un camión Iveco en la ruta nacional Nº 34 a unos 200 metros de la autopista Santa Fe-Rosario.

Todo sucedió cerca de las 6 de la mañana cuando por causas que se tratan de determinar, se produjo la colisión entre ambos rodados.

El tránsito estuvo interrumpido y se liberó cerca de las 11.00. En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional II y de la PDI con la presencia de la Fiscal de turno.



RECOLECTOR

EMBESTIDO

Un empleado recolector de residuos, de 24 años, fue embestido por una moto en Sunchales. El hecho -según consignó el portal Móvil Quique- ocurrió a las 20.10 del martes. El joven fue atropellado por una mujer, que después del hecho se retiró del lugar.

El siniestro vial ocurrió en la esquina de calles Rafaela y Córdoba, donde debió intervenir el servicio de Emergencias SIES 107.

El empleado del corralón municipal, que se dedica a la recolección de residuos, fue embestido por una moto tipo Econo de color azul, a cargo de una mujer, debiendo ser trasladado al Hospital local. Colaboraron la Guardia Urbana Sunchalense y personal de la Comisaría Nº 3.



5 MUERTOS EN

RUTA DE CORDOBA

Con el deceso de un joven que había sido trasladado a un Hospital en grave estado, ascendieron a cinco la cantidad de víctimas fatales del choque ocurrido este miércoles entre un auto y un camión en la ruta 8, en cercanías a la localidad cordobesa de Canals.

Carlos Emanuel González, de 26 años, había sido trasladado al hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto, donde los médicos no pudieron salvarle la vida debido a las graves heridas que había recibido.

En el lugar en el que se produjo el accidente habían muerto un hombre, dos mujeres y una niña de seis años.

Los fallecidos en forma inmediata fueron identificados como Silvio Fernando Smith, de 37 años; Noelia Samanta Sivilicich, de 34; Lucia Belén Nieva, de 28, y la niña Iara Rodríguez, según la información difundida por Cadena 3. En tanto, el camionero Carlos Emanuel González, de 46 años, resultó herido, pero no corría riesgo de vida.

El luctuoso accidente ocurrió en el kilómetro 463, de la ruta 8, alrededor de las 15:00 de este miércoles entre un Peugeot 206 y un camión cisterna que transportaba leche.

En el momento del choque, cuyas causas no se habían determinado aún, el automóvil iba desde el oeste hacia el este, es decir desde la localidad de La Carlota hacia Canals; mientras que el camión lo hacía en sentido contrario.

Según se conoció de medios locales, ya son 14 las personas que perdieron la vida en accidentes ocurridos en el tramo cordobés de la ruta 8 en lo que va de 2018. (NA)