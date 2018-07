Le cortaba los frenos Policiales 20 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Una joven neuquina denunció que su expareja y padre de sus dos hijos intentó matarla cortando los frenos de su auto. "Simplemente quiero que me deje tranquila", dijo la joven en las redes sociales y aseguró que su expareja la hostiga constantemente desde hace más de un año y medio.

"Estaba en la casa de una amiga festejando su cumpleaños [...] Cuando salí, llegué a calle Independencia y me di cuenta que no podía frenar", relató la joven. En la desesperación, recordó un consejo de su papá y viajó las cuadras que la distanciaban de su casa usando el freno de mano. (NA)