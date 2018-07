El Nacional de Ajedrez Infantil del Club Atlético

Organizado por la Escuela de Ajedrez del Club Atlético de Rafaela, se llevará a cabo el fin de semana -sábado 21 y domingo 22 de julio- el "XII Campeonato Infantil de Ajedrez".

Se trata de un evento que pretende replicar las maravillosas experiencias que se vivieron en las décadas del 80 y el 90, cuando participaban ajedrecistas de todos los rincones de la Argentina y algunos países vecinos, que le otorgaban jerarquía internacional a esos multitudinarios torneos.

Ahora se apunta a convocar a una muy buena cantidad de participantes, y en ese sentido ya comprometieron su presencia Escuelas y Talleres de Ajedrez de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Santiago del Estero y de diferentes localidades y ciudades de Santa Fe.

La intención es fomentar la práctica del ajedrez y mejorar el nivel de juego a partir de la competencia entre jugadores que dispondrán de esa valiosa posibilidad, que garantiza el crecimiento personal.

El ajedrez, en el interior del país, está debilitado, salvo algunas excepciones, por lo que la actividad ha disminuido. Con un torneo de estas características se pretende revitalizar el juego, mediante una importante convocatoria.

La actividad se iniciará mañana a las 09:30 en la Escuela de Ajedrez del Club Atlético de Rafaela (Urquiza y Dentesano), con la participación de estas categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14, de acuerdo con las pautas establecidas por la Federación Argentina de Ajedrez.

Se jugará por el Sistema Suizo (siete rondas), con un tiempo de reflexión de 50 minutos y se desempeñará como árbitro principal Lisandro Ercole (Nacional), que estará acompañado por colegas regionales. Se distribuirán premios a los mejores de cada categoría y habrá presentes para todos los participantes.

Los interesados -menores de 15 años- podrán confirmar sus inscripciones hasta este viernes, de 15:00 a 18:00, en la Escuela de Ajedrez del Club Atlético de Rafaela.