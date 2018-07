Un nuevo plazo para confirmar los invitados

Por disposición de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), se extendió el plazo para oficializar el listado de los pilotos invitados para la carrera especial que disputará la categoría el domingo 19 de agosto.

Se trata de la segunda edición de los "1.000 Kilómetros de Buenos Aires", que se desarrollará en el circuito número 12 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez".

Si bien el plazo original había vencido a comienzos de julio, algunos pilotos, por caso Matías Rossi, Camilo Echevarría y Lionel Ugalde, no han confirmado con quienes afrontarán la competencia, ante lo cual se prorrogó la oficialización.

En el caso de Rossi, por el momento solo cuenta con un invitado, Gastón Ferrante, en tanto que su equipo, el Nova Racing, acelera las gestiones para confirmar al tercer piloto, mencionándose entre sus postulantes el nombre de Kevin Candela, quien se ya probó la butaca del Ford en la competencia que se realizó en el autódromo "Ciudad de Concordia".

Echevarría, en tanto, solo cuenta con Julia Ballario (quien debe cumplir con su segunda carrera este fin de semana en el TC Pista Mouras para ser habilitada oficialmente), pero aún aguarda por confirmar a su segundo invitado en el Chevrolet del equipo Alifraco Sport.

Con respecto a Nicolás Cotignola y Leandro Mulet, ambos deberán reemplazar a uno de sus invitados debido a que no cumplirán con el requisito de disputar dos competencias -como mínimo- en TC Mouras para poder manejar oficialmente un auto de Turismo Carretera.

En el caso de Cotignola, el piloto Nicolás Vidal solo disputó la fecha anterior, en Olavarría, pero no estará presente el fin de semana en La Plata, por cuestiones presupuestarias.

Una dificultad similar es la que deberá resolver Mulet con Facundo Ledesma, que tampoco estará presente en el autódromo "Roberto Mouras".

Por su parte, el marplatense Lionel Ugalde no tiene definida su participación en la carrera, mientras que Facundo Gil Bicella debe confirmar su presencia con Mariano Oyhanart y Roberto Videle, sus mismos invitados de 2017.



NICO YA DEFINIO

El rafaelino Nicolás González confirmó en tiempo y forma los nombres de sus dos pilotos invitados para los "1.000 Kilómetros de Buenos Aires".

Estará compartiendo el Torino del A&P Competición, con Juan Cruz Talamona y Mauricio Chiaverano.