El mote de Gato Nacionales 20 de julio de 2018

Mauricio Macri aprovechó el contacto con sus seguidores en Instagram para contar detalles acerca de su vida: confesó que estaba "fanatizado con Netflix", que la exitosa serie `Luis Miguel´ "está muy bien" y recordó que su primer auto fue "un Mehari, que era un peligro".

A través de una transmisión en vivo en la que respondió preguntas que le realizaron sus seguidores en esa red social, el jefe de Estado afirmó que sus comidas preferidas son la pizza que hace su madre, Alicia Blanco Villegas, y las milanesas.

En la temática gastronómica, el mandatario se refirió a la disputa de las golosinas entre Tita y Rhodesia: "Rhodesia, por afano. Pero tiene que estar bien, no puede estar húmeda, sino no es lo mismo".

Consultado sobre si estaba viendo alguna serie, el líder del PRO respondió: "Estoy fanatizado con Netflix. He visto todas. La que más me gustó fue Peaky Blinders: la recomiendo, realmente espectacular. Y ahora estoy terminando de ver la de Luis Miguel, que está muy bien".

Durante lo 20 minutos que duró la transmisión, Macri recordó cuál fue su primer auto: "Un Mehari, que era un peligro, porque para pasar a un auto en la ruta necesitabas como 500 metros. Vos te lanzabas a pasar y al final nunca llegabas, y tenías que volver para atrás. Si estoy vivo, es porque Dios decidió que tenía que estar vivo, porque andar a los 18 o 19 años en ese auto era un peligro".

Finalmente, el líder del PRO se refirió al mote de "gato" que se propagó por las redes sociales: "Qué sé yo. Me parece ocurrente".