Millonaria sanción al gremio de Camioneros

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El Ministerio de Trabajo anunció ayer la aplicación de una multa de más de 800 millones de pesos contra la Federación Nacional de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, por considerar que incumplió una conciliación obligatoria en diciembre pasado.

Minutos después de conocerse la resolución, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó que convocará a un plenario de trabajadores del gremio, el cual se declaró "en estado de alerta y movilización", para definir una acción en rechazo a la multa, y advirtió: "Que se banquen la reacción de los trabajadores".

La cartera que conduce Jorge Triaca detalló en un comunicado que el monto de la multa deriva de "una sanción de $ 4.430 por cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados, arrojando una multa total de ochocientos nueve millones setecientos noventa mil setecientos diez pesos ($ 809.790.710)".

La sanción, indicó Trabajo, se atiene a lo establecido por la ley 25.212 a raíz "del incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el día 26 de diciembre de 2017", la cual "fue constatada por inspectores de la cartera laboral".

La misma se concretó en medio de la pelea entre el Gobierno y Moyano, que incluyó paros y varias movilizaciones de Camioneros y gremios aliados contra las políticas del macrismo y el avance de causas judiciales que se siguen contra el líder sindical y su hijo Pablo Moyano.

A su vez, además de comunicar la multa, este jueves el Ministerio de Trabajo resolvió homologar la paritaria de Camioneros de un 25% de aumento en tres tramos (8% en julio, 7,6% en noviembre y 7,6% en marzo, más un bono que completa el 25%), casi un mes después de que el sindicato anunciara que había llegado al acuerdo con los empresarios.

"El Gobierno nos aprieta con un juez laboral afín. Vamos a ir a la Justicia", remarcó el número dos de Camioneros, quien además recordó que "Cristina (Kirchner) también nos multó con 4 millones de pesos y la Justicia nos dio la razón por llevar adelante un reclamo legítimo".

Pablo Moyano consideró que "esta multa es un capricho de (el presidente Mauricio) Macri" y adelantó que llamará a un plenario de Camioneros "y se va a venir la reacción".

"Nos hemos declarado en alerta y movilización. No vamos a permitir el ataque que día a día se lleva adelante contra nuestra organización por no haber firmado la reforma laboral o no haber aceptado el 15% en las paritarias", sostuvo.

Este viernes, el hijo de Hugo Moyano dará a las 12:30 una conferencia de prensa en el Sindicato de Camioneros de Formosa, donde brindaría más detalles de los pasos que seguirá la organización luego de la sanción, y confirmó también que el gremio participará ese mismo día de la marcha que harán las organizaciones sociales a las puertas del Banco Central para rechazar el acuerdo con el FMI.