Cuentapropismo, empleo en auge

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Ocho de cada diez puestos creados entre el primer trimestre de este año e igual período de 2017 correspondieron a trabajadores no registrados y cuentapropistas, según surge de informes oficiales. En el último año fueron generados 532.000 puestos de trabajo, pero sólo 121.000 fueron ocupados por asalariados registrados, según estadísticas del INDEC.

Otros 253 mil puestos creados en un año hasta el primer trimestre de 2018 fueron los no registrados o considerados en negro y otros 158 mil fueron cuentapropistas. Según estimaciones, más de la mitad de los nuevos cuentapropistas también se desempeña en la informalidad.

El sondeo abarca hasta el primer trimestre de 2018, cuando todavía no había empezado a impactar la crisis cambiaria que afectó todos los indicadores sociales y económicos.

Con los últimos datos del INDEC, en la Argentina hay un total de 20.383.000 puestos de trabajo, 10.774.000 están ocupados por asalariados formales, 4.610.000 por no registrados y 4.999.000 por cuentapropistas.

De cruzar las estadísticas del INDEC con los de la Seguridad Social surge que la mitad de los cuentapropistas y autónomos no están registrados. Esto eleva a 7,5 millones los asalariados y cuentapropistas informales o no registrados.