Macri dijo que la devaluación obliga a "volver a empezar" Nacionales 20 de julio de 2018

FOTO NA POR INSTAGRAM. Macri al entablar diálogo a través de la red social.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente Mauricio Macri reconoció ayer que creyó que "iba a ser más simple" bajar la inflación y afirmó que la "tormenta" que devaluó muy fuerte el peso en pocos meses, obliga a "volver a empezar" en la pelea para aplacar los precios.

"Siento que tenemos que resolver este tema. Creí que iba a ser más simple, subestimé heredar una inflación tan alta, de 40 por ciento, pero si le sumás el cepo y las tarifas no actualizadas, era cerca del 60 por ciento", sostuvo el mandatario.

Al realizar su primer transmisión a través de Instagram, en la que respondió preguntas realizadas por sus seguidores en esa red social, el jefe de Estado también se refirió a los efectos que tendrá la disparada del dólar en los precios: "Veníamos en la baja y vino esta tormenta que devaluó nuestra moneda. Eso hace que tengamos que volver a empezar. Es importante que entendamos que no podemos convivir más con la inflación".

Consultado sobre el destino que le iba a dar al dinero proveniente del crédito stand-by del FMI, el líder del PRO indicó que lo utilizará para "cubrir un tiempo más el enorme déficit que tiene la Argentina".

"Tenemos que ordenar esta mochila del Estado, que no siga dinamitando oportunidades", subrayó Macri, quien remarcó la importancia de la actividad turística en la economía nacional: "El turismo va a ser una herramienta espectacular de generación de empleo, por eso los aviones llegan a cada vez más lugares, más vuelos, más baratos, para que más argentinos podamos viajar a distintas partes del país".

Para finalizar la transmisión, el Presidente envió un mensaje alentador a sus seguidores de Instagram: "La Argentina va a salir, porque estamos nosotros, los argentinos. Estamos decididos a que esta vez nos toca, sabiendo que iba a ser un camino con obstáculos, que no iba a ser fácil, tenemos con qué".

"Aunque les esté costando, y lo sé, este es el rumbo correcto.

Estoy seguro. Basta mirar lo que hicieron los países en los que hubo más progreso, más oportunidades, más desarrollo. Estas cosas se construyen a lo largo del tiempo y persistiendo. Si cometés un error, corregís, pero sin perder el rumbo", señaló.



"TODO EL TIEMPO QUE

LA GENTE DECIDA"

De cara a las elecciones de 2019, Macri ratificó que va a "acompañar el cambio todo el tiempo" que la ciudadanía "decida", a la vez que consideró que "en el pueblo no hay opositores" sino "ciudadanos que creen que éste no es el rumbo correcto".

"No me gusta hablar de esto, porque cada día de acá a 2019 es una oportunidad de resolver un problema más a un argentino. He dicho que estoy acá para acompañar el cambio y todo el tiempo que ustedes decidan", sostuvo el mandatario.

A través de Instagram, el jefe de Estado se quejó de que lo peor de la política es "entender que por más que muchas veces tenés claro hacia donde querés ir, tenés que lidiar con mucha gente que no lo ve, mucha gente que aún viéndolo no colabora, porque no le conviene y privilegia sus intereses". "Eso te obliga a conciliar. Es muy distinto del sector privado. Es convencer, sumar, sumar y tener paciencia, porque los ciclos son mucho más largos en la política", manifestó.

Durante los 20 minutos en que respondió consultas de usuarios de Instagram, Macri también fue reprochado por estar llevando adelante esa actividad: "¿Y laburar para cuándo?", se quejó una joven.

"Comunicar es parte del trabajo del Presidente", respondió el mandatario desde su despacho de la Casa Rosada y también contestó sobre el rol que ocupa: "En muchos momentos agobia la tarea de Presidente, pero tengo una muy linda familia, muy buenos amigos, y recibo mucho afecto de los argentinos, aunque algunos que están enojados, pero trato de entender a todos".



EL FMI "NO ES EL CUCO"

Por la tarde, Macri aseguró que el FMI "no es el cuco" y señaló que el organismo "quiere ayudar a hacer algo que es bueno" para el país, al hablar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Ante la primera tormenta, nos encontró en una situación muy vulnerable, con alto déficit fiscal, sin energía propia y casi monodependientes de la soja. Eso hizo que la Argentina no tuviera herramientas para defenderse de este primer shock externo", sostuvo el mandatario.

Durante el acto por el aniversario 164 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el jefe de Estado destacó el entendimiento con los gobernadores respecto a la necesidad de reducir el déficit fiscal: "Tenemos claro que este es el camino. No nos ponemos de acuerdo, tal vez, en las instrumentaciones de corto plazo, pero es un avance enorme entender que por ahí pasa el tema".

"Tenemos que reducir la más grande fragilidad que tenemos, que es depender del crédito externo", añadió el líder del PRO, quien se quejó de que "las tarifas fueron un peludo que dejaron (las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner), con más de 1000% de retraso".

Asimismo, Macri destacó que "ajustar el Estado significa liberar a todo el resto de la Argentina para que pueda desarrollarse, tener crédito para progresar". "Tenemos un proyecto de desarrollo federal inclusivo basado en la creación de empleo privado de calidad", aseguró el mandatario.

A lo largo de una "entrevista" que le realizó el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, el jefe de Estado rechazó las críticas de la oposición y el sindicalismo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "No es el cuco".



NO ASISTIRA A LA RURAL

Macri viajará la semana próxima a Sudáfrica para participar de una cumbre con jefes de Estado del bloque de países emergentes BRICS y de esa manera no asistirá al acto de apertura oficial de la Exposición Rural. El propio mandatario ya había anticipado a los integrantes de la Mesa de Enlace que tenía previsto realizar un viaje al exterior y que eso le iba a complicar ser de la partida.