El fixture de la Superliga

La Superliga anunció ayer el fixture del próximo torneo en el que Boca Juniors debutará como local ante Talleres de Córdoba y River visitará a Huracán en Parque de los Patricios. A través de un software de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires que realizó los cruces, se estableció que el clásico Boca-River se disputará en la sexta jornada en la Bombonera. Además, Independiente recibirá a San Martín de Tucumán en la fecha inicial, Racing visitará a Atlético de esa provincia y San Lorenzo enfrentará a Tigre en Victoria. Los otros partidos de la 1ª fecha son los siguientes: Lanús vs. Defensa; Vélez vs. Newell’s; Patronato vs. Colón; Belgrano vs. San Martín SJ; Gimnasia vs. Argentinos; R.Central vs. Banfield; Godoy Cruz vs. Estudiantes y Unión vs. Aldosivi.

Más allá del Boca-River, el resto de los clásicos serán: Colón-Unión (4 fecha), Talleres-Belgrano (8), Banfield-Lanús (12), San Lorenzo-Huracán (13), Atlético Tucumán- San Martín (14), Newell´s-Rosario Central (18), Independiente-Racing (20), San Martín de San Juan-Godoy Cruz (21), Estudiantes-Gimnasia. El torneo, que comenzará el viernes 10 de agosto, tendrá su último partido el lunes 8 de abril, cuando se conocerá el campeón y los cuatro equipos que descenderán de categoría. Todavía resta definir cómo será el ingreso a las copas Libertadores y Sudamericanas debido a que existe la posibilidad que algún cupo surja de la Copa de la Superliga.



COPA DE LA SUPERLIGA

Esta nueva competencia se disputará desde la semana siguiente a que termine el torneo de la Superliga y la jugarán los 26 equipos. Los primeros seis arrancarán en segunda ronda, mientras que los otros veinte jugarán una eliminatoria a partido único en cancha neutral. Los diez ganadores, más los seis antes mencionados, se eliminarán como si fuera un mundial empezando por octavos hasta semifinales con duelos de ida y vuelta. La final, sin embargo, será a partido único, en cancha neutral y con ambas parcialidades, el último fin de semana de mayo. Entre los aspectos que destacó el propio Elizondo, se notó que en al menos los últimos tres torneos había 151 partidos entre dos equipos en los cuales se venían repitiendo la localía y se buscó cambiar esa situación. Para esta Superliga, ese número se redujo a 31 encuentros.