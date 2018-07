Tamberos piden créditos a tasas subsidiadas y una ley de lechería Locales 20 de julio de 2018 Redacción Por En el marco de la crisis del sector lácteo, los productores volvieron a pedir créditos blandos para financiar la actividad en momentos en que trabajan sin rentabilidad. Además, pidieron por una ley para regular la actividad. Meprolsafe destacó la participación y el compromiso de intendentes y legisladores provinciales.

FOTO J. BARRERA CONVOCATORIA. Meprolsafe logró una importante participación de autoridades a su reunión en Rafaela.

Sin sorpresas en lo que hace a las conclusiones, los productores tamberos insistieron ayer en la necesidad de recibir créditos a tasas subsidiadas por el Gobierno provincial y pidieron por una ley que permita implementar mecanismos de regulación en una cadena para evitar pagar siempre los platos rotos durante los tiempos de crisis. Fue durante una reunión efectuada en el salón de eventos del Hotel Toscano de Rafaela convocada por la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe) y a la que asistieron los intendentes de esta ciudad, Luis Castellano, y de Sunchales, Gonzalo Tosselli, los senadores departamentales, Alcides Calvo y Rubén Pirola (Las Colonias) y el diputado provincial, Omar Martínez, entre otros.

Fernando Córdoba, presidente de Meprolsafe junto al secretario Marcelo Aimaro, fueron los encargados de abrir el encuentro y de plantear la difícil situación por la que atraviesan los establecimientos tamberos de la región porque cobran menos de 7 pesos por cada litro de leche que entregan a la industria cuando deberían percibir más de $ 8 para evitar trabajar a pérdida que obliga a cerrar o empuja a la quiebra.

"Nos sorprendió la cantidad de gente que vino a esta reunión", dijo Aimaro al final por la importante presencia de funcionarios pero también ejecutivos de cooperativas lácteas y representantes de comunas. Como una de las principales economías de esta región, si a la actividad láctea le va mal se transforma en un problema social que tarde o temprano repercute en las ciudades y pueblos.

Tal como publicó este Diario en el suplemento Rural de ayer en el marco de una entrevista a Córdoba, el encuentro de ayer permitió ratificar el pedido de tasas subsidiadas al Gobierno provincial y una ley que regule la cadena láctea.

Aimaro subrayó que "estamos tratando de lograr soluciones a esta crisis, queremos que la industria pague la leche lo que vale producir, pedimos una regulación porque caso contrario nunca cobraremos lo que nos corresponde".

A pesar de la falta de avances en una ley de lechería nacional o provincial, Aimaro se mostró moderadamente optimista a partir de la participación de legisladores. "Rescato que en esta oportunidad todos coinciden en la necesidad de una ley para regular esta actividad, lo cual significaría tener reglas de juego claras, precio justo y evitar que los tambos soporten las pérdidas de la cadena cuando se enfrentan crisis como la actual".

Asimismo, el dirigente ruralista dijo que "seguiremos en contacto con los legisladores, iremos a las cámaras legislativas de la Provincia a exponer nuestra situación en el marco del debate por la ley" al tiempo que ratificó lo publicado ayer por este Diario: que el 26 de julio Meprolsafe participará de la jornada de protesta de Federación Agraria frente al Ministerio de Agroindustria en la Ciudad de Buenos Aires.



CASTELLANO, PREOCUPADO

"La cuenca lechera más importante de Sudamérica se encuentra en una coyuntura muy compleja", remarcó el intendente rafaelino al término del encuentro que reunió a intendentes y presidentes comunales de la región, a legisladores provinciales, referentes de las distintas cooperativas y clusters.

Una vez concluido el debate, el Intendente de Rafaela declaró a la prensa que “el tema de la lechería forma parte de nuestra economía regional. Somos la cuenca lechera más importante de Sudamérica y con una particularidad de productores muy chicos que se encuentran en una dificultad y en una coyuntura muy compleja”.

Además, hizo mención del Area Metropolitana, un organismo que nuclea a comunas y ciudades del departamento Castellanos en el que se vienen trabajando diversos temas desde hace dos años. “El problema del sector de la lechería nunca se había abordado en las reuniones. Creo que es una muy buena oportunidad para convocar a intendentes y presidentes comunales del Area junto a otros que están fuera de ella, para brindar el apoyo a lo que parecería ser un principio de solución, al menos en un medio y largo plazo”, expresó.

“Al margen de la necesidad coyuntural de asistencia económica que presentan los productores, debemos avanzar en el apoyo al Proyecto de Ley que ya cuenta con media sanción del Senado, para que la provincia de Santa Fe tenga una Ley de Lechería Provincial. Este es el primer paso para luego avanzar en una Ley de Lechería Nacional y dejar de caer cíclicamente en estas crisis que nos llevan a debatir siempre lo mismo”, remarcó Castellano.

También dijo que los municipios y comunas son los que reciben las consecuencias ante el cierre de los tambos porque reciben a los desempleados que son expulsados del campo a la ciudad en busca de trabajo.

“Tener el área Metropolitana sirve y ayuda, para también este apoyo político de abajo hacia arriba que están solicitando los productores lecheros. Estamos en una situación compleja. Lamento mucho que el Gobierno Nacional no esté viendo esto, que no vea que esté siendo perjudicada nuestra economía regional, cuando fue una de sus promesas”, remarcó.

Al igual que el petróleo cuenta con subsidios en las provincias del sur, nosotros necesitamos que esta economía regional que es nuestra lechería, sea acompañada con leyes nacionales. Tal vez ahora sea necesario dinero para salir adelante, pero la cadena láctea pudiese ser regulada si cada uno pudiese llevarse la parte que le corresponde”, agregó.

Para cerrar dijo que “evidentemente la historia lo muestra, es una crisis tras crisis. Es un reclamo que desde el gobierno nacional se tiene que escuchar y está claro que hoy no se está escuchando. Sin embargo se pretende y yo creo que tiene que ser así, el apoyo político desde abajo hacia arriba”.