Presentaron a Pussetto en Udinese

FOTO OLE “NACHO” PUSO EL GANCHO. El club italiano le dio la bienvenida al ex volante de Atlético.

La de Ignacio Pussetto es la venta más cara en la historia de Huracán. Y en el Udinese, que le pagó 8.000.000 de dólares al Globo por el 80 por ciento del pase (el 20% era de Rafaela), ya lo recibieron con los brazos abiertos y a todo trapo. "Llega a título definitivo desde el Club Atlético Huracán de Buenos Aires el nuevo delantero del Udinese: Ignacio Pussetto ha firmado hoy -por ayer- un contrato de cinco años", informó el club italiano en un comunicado oficial. La presentación constó de un amplio trabajo en las redes sociales, pero también en sociedad y para los medios, donde Pussetto posó con los directivos del club italiano. Además, el 7 recorrió las instalaciones del Udinese y ya está listo para comenzar el trabajo. De hecho, el entrenador Julio Velázquez ya lo convocó para realizar la pretemporada en la localidad austríaca Sankt Veit an der Glan. Por otro lado, Pussetto (22 años), que en el Globo jugó 49 partidos e hizo 12 goles y fue clave para que el de Patricios se clasificara a la Libertadores 2019, compartirá equipo con dos compatriotas: Rodrigo De Paul y Juan Musso, dos ex Racing.



LUCAS ALBERTENGO

A ESTUDIANTES

Por su parte, en silencio y en absoluta reserva, Lucas Albertengo, otro de los jugadores surgidos de la cantera de Atlético de Rafaela, llegó el miércoles a La Plata para someterse a los estudios médicos de rigor y transformarse en nuevo jugador de Estudiantes. Lo hizo por la tarde en el Centro del Diagnóstico de City Bell junto al Dr. Hugo Montenegro. Como todo salió okey, en las próximas horas se desvinculará de Independiente para comenzar a entrenar lo antes posible junto al plantel de Leandro Benítez en el Country, siempre y cuando no surjan trabas con su contrato. De esta manera el Pincha abrochó a su segundo refuerzo de la temporada, luego de la llegada de Fernando Evangelista, el lateral izquierdo procedente de Newell’s. Albertengo llega después de varios intentos fallidos. La dirigencia hace años que lo está buscando, pero primero le ganó de mano Independiente y luego Rayados de Monterrey. Sin continuidad en México y al no ser tenido en cuenta por Ariel Holan, aceptó un préstamo por un año. Estudiantes pagará 200 mil dólares y firmará una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% de su ficha. Mientras tanto, periodísticamente se vincula a Gonzalo Verón, otro jugador del Rojo, con Estudiantes. Desde la dirigencia desmintieron todo tipo de negociación y le cerraron la puerta “porque es imposible desde lo económico”. En el Pincha, a pesar de la negativa de su representante, siguen esperando un guiño positivo de Carlos Auzqui, quien no será tenido en cuenta en River y a quien se le complicó su desembarco en el Leganés de España.