Hamilton renovó con Mercedes

El equipo Mercedes-AMG Petronas Motorsport confirmó ayer que extendió su contrato con el inglés Lewis Hamilton por dos temporadas más, por lo que el actual campeón del mundo será piloto de la marca alemana en 2019 y 2020.

"Esta extensión del contrato ha sido básicamente una formalidad desde que Toto (Wolff) y yo nos sentamos durante el invierno, así que es bueno poner papel y bolígrafo, anunciarlo y seguir con los negocios como siempre. He sido parte de la familia de carreras de Mercedes durante 20 años y nunca he estado más feliz en un equipo de lo que estoy ahora", comentó el británico, quien está vinculado a la escuadra de Brackley desde 2013.

Hamilton consiguió tres títulos mundiales (2014, 2015 y 2017) y venció en 44 Grandes Premios con los vehículos de la escudería Mercedes Benz.

"Hemos estado en la misma línea que Lewis desde que nos sentamos por primera vez para analizar los detalles de este contrato luego de la temporada pasada, es comprensible que haya habido mucho interés y especulación en todo el proceso, por lo que es bueno dejar todo eso para descansar y hacer el anuncio. Firmamos los documentos finales esta semana y no queríamos hacer esperar más a la gente. No hay mucho sobre Lewis como piloto que no se haya dicho ya: es uno de los grandes de todos los tiempos y su palmarés habla por sí mismo", dijo Toto Wolff, jefe de Mercedes.