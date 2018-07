Nuevos requisitos para la apertura de comercios

LEHMANN. - La Comuna local informa a los comercios de nuestra localidad que aún no se encuentran habilitados y a aquellos que aún no abrieron sus puertas que a través de la sanción de la Ordenanza N° 1104/2018, habrá modificaciones en los requisitos para las habilitaciones comerciales.

Esta medida fue tomada considerando que existe una actividad comercial creciente en la localidad, plasmada en la proliferación de comercios de distintos rubros dentro de la jurisdicción. Por dicha razón es necesario impulsar nuevas medidas a fin de reglamentar los requisitos para las habilitaciones comerciales con la finalidad de generar espacios seguros tanto para los contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección (D.R.I.), como para los clientes. Es importante recalcar que es competencia de la comuna reglamentar todo lo ateniente a la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales y afines, en la medida que no se oponga a normas jerárquicamente superiores.

Finalmente recomienda "acérquese a la Administración Comunal a solicitar los requisitos para la apertura de su comercio".