Acciones solidarias de la Iglesia Visión de Futuro

El programa está desarrollándose en nuestra ciudad, Daniel y Carla Duarte, Omar Cabrera y Alejandra Cabrera, durante el anuncio.

En la víspera, la Iglesia Visión de Futuro, representada por su máxima autoridad a nivel nacional, Omar Cabrera Jr y su esposa, Alejandra Cabrera, más el matrimonio de pastores locales Daniel y Carla Duarte, convocaron a una reunión informativa para dar a conocer detalles de una actividad solidaria en nuestra ciudad, enmarcada en el programa Impacto Total, que anualmente cumple la Iglesia en distintos puntos de la geografía nacional.

El encuentro comenzó con un mensaje de Omar Cabrera Jr. quien ofreció un detalle de los aportes que, al finalizar el encuentro, fueron entregados a instituciones rafaelinas, haciendo una breve introducción con la historia de la Iglesia.

En tal sentido el reverendo Cabrera recordó que "hace ya dieciocho años que soy pastor de la Iglesia", evocando más adelante que "mi padre inició la Iglesia acá en Rafaela haciendo una campaña, en el año '73-74 él estableció la Iglesia en septiembre de 1972 en la ciudad de Paraná, y la segunda Iglesia que se abrió fue la de Rafaela".

Prosiguiendo con la historia de la Iglesia aseveró "con mi esposa, en el año 1993 fuimos pastores acá, la primera experiencia de pastoreo en el templo que tenemos al lado del Parque Balneario Municipal, dirigiendo un Instituto Bíblico, del que el pastor de la ciudad -Duarte- y muchos más se graduaron acá, y luego, como les decía nosotros empezamos a pastorear el 7 de junio de 1993, se cumplieron 25 años que empezamos a pastorear, nos fuimos a Córdoba y luego a Buenos Aires -cuando falleció mi papá- y desde hace unos 6-7 años, todas las vacaciones de invierno tenemos lo que llamamos Impacto Total".



IMPACTO TOTAL

En su alocución Cabrera aportó detalles de este programa solidario, deteniéndose específicamente en lo que corresponde a nuestra ciudad. Enfatizó que "vienen cien chicos de todo el país -desde San Juan, Córdoba, Rosario, Entre Ríos- y el aporte es para higiene personal, bolsones de comidas destinados a barrios carentes de recursos económicos, son tres jornadas que si el tiempo lo permite serán tres barrios hoy -por ayer- otros tres mañana, tres el viernes y dos el domingo".

Agregó que "y paralelo a eso uno trata de traer de lo que la gente nos acerca voluntariamente en las Iglesias, aportes a diferentes entidades de la ciudad.

"Con respecto a Rafaela recibirán el aporte: la Escuela Nº 652 de Villa Podio, donativos que se harán con lo aportado por la Fundación Visión de Futuro y la Asociación Civil Enlaces, son de $ 44.000 -recibieron estufas verticales, pintura látex, estanterías, cucharas soperas y de té, compoteras y cortinas-; a la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 613 de Villa Podio, se le donarán $ 17.000 en diversos elementos -pintura látex, pintura esmalte, bicicleteros, escritorios, computadoras, impresoras y pizarras, elementos para malabares- y desde la Asociación Enlaces computadoras, monitores, impresoras, un aporte de aproximadamente $ 40.000; al Centro de Salud Juan Carlos Fino -América 408- un electrocardiógrafo y una balanza para bebés, un aporte de $ 42.000 y a la Asociación Bomberos Voluntarios 8 pares de botas para bomberos, la donación para ellos es de $ 32.616".

Hizo saber además que en los barrios de la ciudad entregarán diversos elementos de higiene personal, bolsones con alimentos.

Finalmente puso de relieve que toda la donación destinada a nuestra ciudad asciende casi a medio millón de pesos, y señaló que "en estos cuatro días vamos a repartir 8 toneladas de alimentos".



Alejandra Cabrera

La esposa del reverendo, Alejandra Cabrera hizo alusión a la alegría que los embarga por poder ayudar. Recordó palabras de Jesús, resaltando "es más bien aventurado dar que recibir".

Tuvo términos en los que apeló a la necesidad de la fe en estos momentos, y alegó que nuestras desventuras son "porque el ser humano se apartó de Dios. Pero El sigue alcanzándonos de una u otra manera con su amor".

Remarcó especialmente la entrega de los jóvenes que invierten sus vacaciones para servir al prójimo.



Selección de Rafaela

Ante esta consulta Cabrera manifestó que "siempre escuchamos la voluntad del Señor para saber a dónde tenemos que ir, a veces vamos a lugares en los que la necesidad no es muy grande, pero donde más cómoda está la gente, más vacía es. En San Francisco no hay asentamientos, en Villa María tampoco -el trabajo de la Intendencia es maravilloso- pero tener algunas cosas no llenan ese vacío anterior, este año no donamos tanta comida como en años anteriores, un año llegamos a donar 20 toneladas de alimento".