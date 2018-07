Rafaela celebra la amistad en los bares, pizzerías y "en casa" Locales 20 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Los bares y confiterías de bulevar Santa Fe, los restó del Mosconi Soho, las pizzerías de los bulevares Roca e Hipólito Yrigoyen y la flamante comunidad de cervecerías que emergieron el año pasado en la ciudad constituyen los escenarios donde esta noche se celebrará la amistad en Rafaela. Pero también hay grupos que hacen un culto de este sentimiento que se encontrarán en viviendas particulares donde se pedirá pizza o empanadas para compartir la cena mientras se acompaña con cervecitas, vino o incluso fernet.

En realidad, los precursores aprovecharon la noche del jueves para darle la bienvenida a este 20 de Julio, día que en la Argentina se festeja la amistad. Y encima es viernes, al que muchos consideran el mejor día de la semana. Todo está dado para encadenar buenos momentos más allá de los sinsabores coyunturales de la macro y la microeconomía.

Las compañías telefónicas lanzaron promociones especiales para los mensajes. Habrá quienes realicen un saludo general en Facebook pero muchos otros aprovecharán el Whatsapp para canalizar mensajes de tono espiritual o con mucho humor.

Quizás todo comience con bizcochitos en las oficinas, talleres o fábricas donde el clima permite pequeños momentos de camaradería. A la tarde los adultos mayores también podrán a salir a compartir un té o un café -ahora que el frío no perdona, vienen bien- a media tarde, como apuntó Lisandro Sassia de Confitería 356 en declaraciones a Somos Rafaela que se emite por Cablevisión. Otro dato curioso que aportó Esteban Dalmasso, de Cyrano Bar: el 95% ciento de las mesas de su local de bulevar Santa Fe fueron reservadas por mujeres.

En tiempo de bolsillos flacos, habrá salidas gasoleras por parte de los grupos de amigos. Y desde esta perspectiva, no pocos optaron por encontrarse en casas particulares. Quizás haya voluntarios para cocinar un asado u otro plato, pero caso contrario siempre hay algún teléfono de rotisería pegado con un imán en la heladera.

El otro costado de este día es el "circuito de pequeños regalos", una costumbre que se mantiene principalmente entre las damas.

En tanto, un informe de Eventbrite, una plataforma para encontrar y vender entradas o inscripciones a eventos por Internet, destacó que las cervecerías y las hamburgueserías se convirtieron en los lugares al parecer más elegidos por los argentinos para celebrar el Día del Amigo.

Así lo determinó una encuesta realizada por que además consignó que el 63% de los argentinos sale a comer frecuentemente con amigos y se espera que hoy viernes la cifra aumente. A la hora de elegir el punto de encuentro, y según la encuesta, los locales que más demanda tendrán serán las cervecerías, que están de moda, ofrecen la posibilidad de probar sabores originales y el ambiente es distendido para juntarse en grupo. En menor medida, el vino, los espumantes y los tragos también tendrán su protagonismo.

Y en cuanto a presupuesto, la compañía estima, que entre comida y bebida, casi la mitad de quienes salgan a cenar podrían gastar entre 400 y 700 pesos.

Por su parte, en el mes de la amistad, Adecco Argentina, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, presentó las ventajas y desventajas de hacer amistades con los compañeros de trabajo, y cómo generar un equilibrio para que estas relaciones sean provechosas. El hecho de convivir con el mismo grupo de personas durante muchas horas suele generar lazos afectivos, ya sea de confianza, de respeto o, incluso, de amistad. Esos lazos traen aparejados una serie de ventajas y desventajas, no sólo para los empleados, sino también para el empleador.

“Es fundamental que cada trabajador pueda encontrar un equilibrio entre los lazos laborales y de amistad para conseguir un clima favorable, y que esto sea igualmente provechoso para la compañía. Fomentar las amistades dentro del ámbito laboral, no sólo mejora la vida profesional de los empleados y permite que disfruten más su día a día, sino que, además, tiene una repercusión directa en el éxito profesional y en el desempeño”, expresó Alexandra Manera, Directora de Recursos Humanos para el Grupo Adecco en Argentina y Uruguay.