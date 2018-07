Vidal, golpeada por la denuncia de aportes falsos a la campaña Nacionales 19 de julio de 2018 Redacción Por DESPLAZO A LA CONTADORA DE LA PROVINCIA

LA PLATA, 19 (NA). - La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció ayer que le pidió la renuncia a la contadora general de la Provincia, María Fernanda Inza, ante las denuncias por supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos en 2017.

"Le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora general, María Fernanda Inza, a cargo de Contaduría General de la Provincia", afirmó Vidal en conferencia de prensa, al volver a referirse a las acusaciones sobre aportantes falsos para la campaña del oficialismo.

La mandataria provincial afirmó que "confía" en Inza, que también es tesorera del PRO bonaerense, pero le pidió la renuncia "preventivamente". "La conozco. Hace muchos años que trabaja conmigo. Confío en ella y no tengo elementos que demuestren su involucramiento en este caso. Le pedí la renuncia preventivamente para demostrar que no somos todos lo mismo", subrayó Vidal.

Luego de que el Frente para la Victoria ampliara este martes la denuncia judicial por los supuestos aportes truchos, la gobernadora expresó: "Frente a esto doy la cara como lo he hecho siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta ha estado basada toda mi vida en la honestidad".

Al respecto, Vidal afirmó que adoptó "tres decisiones muy concretas", ya que además del desplazamiento de Inza ordenó una auditoría interna sobre la rendición de cuentas del oficialismo presentada a la Justicia y anunció que promoverá una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos con el objetivo de que todos los aportes sean bancarizados.

"Los aportes de mi campaña van a estar todos bancarizados, aún cuando la ley no lo exija. Y espero que el resto de los partidos en la provincia de Buenos Aires tomen la misma decisión", indicó la mandataria provincial en alusión a la próxima campaña de Cambiemos en Buenos Aires.

Inza formó parte del equipo de rendición de campaña de Cambiemos y su pliego como contadora había sido aprobado la semana pasada en el Senado provincial.

La semana pasada el juez federal Sebastián Casanello citó a declarar como testigos a cincuenta personas que figuran como aportantes de Cambiemos.

De acuerdo con la investigación de El Destape, se habría producido una falsificación en los nombres de quienes dieron dinero y también la participación apócrifa como aportantes de más de 800 personas entre beneficiarios de planes y monotributistas sociales.