La gran frustración de Lucas Matthysse

FOTO CLARIN DE RODILLAS. Así esperó la cuenta Matthysse tras caer frente a Pacquiao.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El argentino Lucas Matthysse regresó ayer al país tras haber perdido frente al filipino Manny Pacquiao y dijo que si en la Argentina se critica a Lionel Messi a él lo "van a matar".

El chubutense, que perdió el cinturón welter de la AMB ante una leyenda del boxeo, se defendió de las críticas tras haber perdido por nocaut en el séptimo asalto.

"Dicen que vendí la pelea y un montón de boludeces, cosas sin sentido. Sé todo lo que hice, el esfuerzo… pero no salieron las cosas", explicó al regresar de Kuala Lumpur, la capital de Malasia, donde se realizó el combate.

Matthysse, de 35 años, trazó un paralelismo con lo que le sucede a Lionel Messi en la selección argentina, a la hora de hacer referencia a los dichos sobre su actuación.

"Así como criticamos al mejor jugador de fútbol, que es argentino, a mí me van a matar. Así somos los argentinos. Hay que aguantarse todo lo que diga la gente, pero yo estoy muy orgulloso de donde salí y llegué a lo máximo a lo que puede aspirar un boxeador argentino", señaló.

El chubutense, que todavía no decidió si seguirá combatiendo o se retirará de la actividad, se mostró "con bronca por las críticas".

"Ahora quiero descansar, estuve mucho tiempo lejos de mi casa, quiero estar con mi hija y con mi familia, que son los que siempre me reciben con un abrazo", afirmó.

Matthysse, que tiene un registro de 39 victorias y cinco derrotas, está en el final de su carrera, que ha sido más que buena, aunque su principal déficit fue no haber podido dar la talla ante rivales de mucho fuste como el propio Pacquiao, Viktor Postol, Devon Alexander o Danny García.