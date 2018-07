Macri prometió que en el 2019 la inflación bajará más de 10 puntos Nacionales 19 de julio de 2018 Redacción Por En una conferencia de prensa en Olivos, el Presidente habló de todos los temas pero sin definiciones contundentes. Admitió que no es fácil domar la inflación.

FOTO NA MACRI. Enfrentó al periodismo con respuestas cortas.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que el objetivo del Gobierno es "bajar la inflación" y sostuvo que el plan firmado con el FMI va "en esa dirección", al tiempo que prometió que para el año próximo se reducirá "más de diez puntos" el Indice de Precios.

Además, dijo que no prevé frenar la rebaja prevista a las exportaciones de soja, a pesar de una recomendación en ese sentido formulada por el FMI. "Enfrentamos una tormenta, pero vamos a retomar el crecimiento", confió Macri en una conferencia de prensa realizada en la residencia de Olivos.

Consideró que "queda claro que por más que no haya sido tan fácil como pensábamos domar la inflación, por la historia, por la inflación incubada por el cepo, por las tarifas y por esta tormenta que devaluó la moneda, es una prioridad bajarla porque castiga al trabajador, a las pymes, a la industria".

"Estábamos creciendo bien y una tormenta nos sacudió", dijo el presidente, pero aclaró que no se está en una crisis "similar a otras del pasado". Señaló que si bien el crecimiento "va a disminuir", su Gobierno está haciendo el "esfuerzo correcto y mantiene el rumbo".

Dijo que "muchos argentinos sienten frente a la tormenta que estamos atravesando que estamos afrontando una crisis similar a otras del pasado, pero yo creo que no es así: claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos arriado las velas y estamos manteniendo el rumbo. Creo en el futuro que tenemos por delante y estamos haciendo el esfuerzo correcto".

Al respecto, el Presidente sostuvo que el "crecimiento va a disminuir", pero se mostró confiado de que el país "va a retomar el crecimiento el año que viene y se va a volver a generar empleo". "Hay cosas que no dominamos, como lo que puede pasar en el mundo. Pero tenemos mejores herramientas y más fortaleza para enfrentar estos vaivenes. Estamos atacando con la verdad sobre la mesa problemas estructurales", apuntó.

El jefe de Estado dijo que en su gobierno están "comprometidos a que haya más inversión y el objetivo es claramente bajar la inflación y el plan con el FMI va en esa dirección". "Va a bajar más de diez puntos la inflación para el paño que viene y estaremos en un dígito para el otro", indicó el mandatario.

Abogó por "dejar de tener un Estado que gasta más de lo que pagamos de impuestos" y señaló que el proceso inflacionario es una "mochila que impide que el trabajo privado se pueda desarrollar". Además, Macri sostuvo que la Argentina debe "fortalecer el perfil exportador", por lo cual subrayó que las retenciones no son un "impuesto inteligente".

"Tenemos que exportar porque necesitamos generar trabajo. No creo que la retención sea un impuesto inteligente", analizó. Así, afirmó: "Estamos apuntando a decirle a todos ´por favor, exporten´". "Las retenciones destruyen nuestro futuro", consideró en conferencia de prensa. En tanto, puntualizó: "Estamos aprendiendo a consumir la energía necesaria. Eso hace que nuestras facturas a fin de mes no sean tan duras". Además, resaltó: "Los argentinos apostamos más que nunca a la alianza con Brasil".

"Nos sentimos capaces de exportar nuestro trabajo al mundo, por eso es importante fortalecer el perfil exportador", evaluó. "Es central para el futuro del Mercosur y los argentinos. A eso apostamos", insistió.

Por otro lado, aseguró: "Todos estos años hemos cuidado el salario de los trabajadores y las paritarias siguen siendo absolutamente libres".

En ese sentido, argumentó que "en el caso del Estado estará limitado por los recursos que tenga cada Municipio".

Macri insistió en la necesidad de que haya "un Estado que gasta más que lo que tiene". Según consideró, "parte de este sinceramiento" fue "volver a tener que pagar lo que valen los servicios", al señalar: "Nos estábamos quedando sin energía".

Además, confió: "A la velocidad que está aumentando la producción en Vaca Muerta, en tres años seremos exportadores netos de gas". "Tenemos futuro con la minería, agricultura, energía, industria automotriz. Estamos generando trabajo en todo el país", resaltó Macri.