Santa Fe y Rafaela, sedes del Nacional de Ciclismo Adaptado Deportes 19 de julio de 2018 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTO INFORMACION PUBLICA CONFERENCIA. El evento se presentó en la capital de nuestra provincia. FACEBOOK SANTAFESINOS. Daniel y Facundo Quiroga.

El próximo fin de semana, nuestra provincia será escenario de las dos primeras fechas del Campeonato Nacional de Ciclismo Adaptado Argentino, que se desarrollarán en Santa Fe y Rafaela, de acuerdo con lo informado en la conferencia en "1980" Costa Oeste.

Durante el encuentro con el periodismo, los informantes adelantaron que van a estar tomando parte del evento, deportistas procedentes de varios lugares de nuestro país y de Brasil.

Participaron de esa reunión en la capital provincial, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez; el presidente de la Asociación Civil de Ciclismo Adaptado, Daniel Quiroga; el director técnico de la selección nacional, Martín Ferrari; la secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia de la Municipalidad de Santa Fe, Andrea Valsagna y el paraciclista santafesino Facundo Quiroga.

"Quiero agradecer a Daniel Quiroga por el trabajo y el esfuerzo que realizó para llevar adelante este evento en la provincia de Santa Fe. Desde el gobierno provincial potenciamos y acompañamos el desarrollo del deporte adaptado a través de eventos como este, pero también desde programas como Santa Fe Juega, que en esta edición tiene 180.000 inscriptos y casi 3.000 participan en deportes adaptados", indicó Jorge Alvarez y recordó que "el año pasado, en los Juegos Nacionales Evita, la delegación logró el segundo lugar, al igual que los deportes convencionales, en Mar del Plata".

El funcionario agregó: "El compromiso del gobernador Miguel Lifschitz es fortalecer el deporte de base, pero también el deporte internacional, por eso es importante para nosotros haber sido sede del Mundial U17 de Básquet, el Mundial Juvenil de Voley, los Test Match de Los Pumas y Las Leonas, la Liga de Voley de las Naciones, los Juegos Nacionales de Playa, los Sudamericanos de Playa y el Mundial Juvenil de Rugby. Estas distintas actividades deportivas, además de dejar un legado de infraestructura, hacen que muchos más santafesinos se sumen a la práctica deportiva".

Por su parte, Daniel Quiroga agradeció el aporte de la provincia y destacó que "cuando fui a la Secretaría de Desarrollo Deportivo a presentar el proyecto enseguida me apoyaron y comenzamos a trabajar en equipo, desde hace cuatro meses, para materializar este sueño que empezaremos a disfrutar el fin de semana".

A su turno, el director técnico de la selección nacional, Martín Ferrari, expresó: "Estoy sorprendido por lo que están organizando, felicitaciones especialmente a Daniel, Facundo y toda su familia por este logro; ojalá sea el inicio de grandes proyectos que ayuden a difundir y potenciar el deporte adaptado".



LA COMPETENCIA

Durante la primera fecha, en la ciudad de Santa Fe, la carrera "Crono" se largará a las 11:00, mientras que a las 14:00 se pondrá en marcha la carrera "Pelotón", que concentrará a las distintas categorías: Handbikes, Tandem, Triciclos y Bicicletas Convencionales Adaptadas.

Los participantes deberán recorrer un circuito de 5.300 metros, que unirá las dos costaneras por el Puente Colgante. La premiación está concertada para las 16:00.

El campeonato reunirá a cuarenta participantes de todo el país, de los cuales, catorce son debutantes, seis son oriundos de nuestra provincia (tres de Rosario, uno de Santa Fe, otro de Avellaneda y el restante de Reconquista), más cuatro deportistas de Brasil.

Facundo Quiroga quien, desde el año pasado viene desarrollando esta actividad con significativo éxito en la categoría Handbike, fue elegido para el Proyecto Deportivo Handbike por Alumnos del Escuela Industrial Superior de la Universidad Nacional del Litoral, quienes construyeron íntegramente un vehículo para esta competencia.

"Invito a la gente a conocer el deporte y a sumarse a nuevos deportistas, ya que si uno se lo propone, lo puede lograr. Este deporte me encanta, y físicamente me ayuda, porque entreno, hago gimnasia, rehabilitación, bici, todos los días para mejorar mi calidad de vida, hacer un deporte y gracias a esto, represento a mi provincia y a Argentina", expresó Facundo.



EN ESTA CIUDAD

El domingo, en tanto, se llevará a cabo la segunda fecha en el velódromo "Héctor Alcides Cassina", del Club Ciclista de Rafaela, estando previsto el comienzo de la actividad para las 09:00.