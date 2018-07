Demostración de destreza e innegable histrionismo Información General 19 de julio de 2018 Redacción Por El elenco rosarino AH! Academia de Humor, ofreció un brillante espectáculo que tuvo en vilo a toda la platea que colmó la Carpa del Circo, concentrando la atención durante toda la función, generando espontánea participación y cosechando cálidos aplausos.

FOTO J. BARRERA// LOS PAYASOS MUERTOS./ Una de las estupendas escenas ofrecidas en la representación.

(Por Marilú Colautti). - Evidentemente crear propuestas teatrales para llegar a los más pequeños es algo muy difícil y ofrecer un espectáculo capaz de atraer a toda la familia en forma eficiente, divertida y lograr que en ningún momento se pierda el interés lo es mucho más, pero Adrián Giampani y su troupe de "Los payasos muertos", de la Ah! Academia de la Risa lo logra con creces, generando, desde el inicio mismo, una importante conexión con la platea que no se pierde en ningún momento de la función.

"Los payasos muertos" abrió ayer, con una estupenda repercusión las funciones de la edición 2018 del Festival de Teatro en la Carpa del Circo un reducto especialmente convocante para la familia y que cada año tiene estupenda respuesta del público.

La obra que ayer fue ofrecida en tres funciones es una muestra de un magnífico trabajo, en el que se ha puesto mucho empeño y se logran sesenta minutos disfrutados a pleno, con un despliegue de numerosos actores en escena, por momentos sobre el escenario se ve a 14 actores, en incesante despliegue con el que ponen de relieve un magnífico dominio de la mecánica del clown, entrelazadas con todas las especialidades circenses - malabarismo, zancos, trapecistas, escapismo, magia , etc- y una estupenda formación actoral que llega tanto a grandes como a los niños, quienes disfrutan a pleno, participan en todo momento y ni por un segundo decae el interés.

La historia fue llevada a escena por César Artero, Leonardo Carmona, Gato Molina, Diego A. Jozami, Irene Ortin, Natalia Dean, Andrea Alberto, María Franchi, Anabel Rosellinni, Erica Aguirre, Luciana Reynoso, Mauro Carreras y Sonia Armando, dramaturgia y dirección le corresponde a Adrián Giampani.

Todo comienza con un coro de 13 payasos "muertos" que irrumpen en el espacio escénico dispuestos a instaurar en el mundo de los vivos el Reino de la Risa, y comienzan a proclamar su punto de vista cómico sobre algunos aspectos dramáticos de la naturaleza humana. Pero la aparición del dueño del circo, eterno rival, interrumpe la presentación queriendo imponer su autoridad.

La trama ofrece una reflexión crítica sobre determinadas problemáticas pese a que se apela a humor y la risa aplicada a todo tanto sea la muerte, la seriedad, la verdad.

Comienzo auspicioso, con un espectáculo para recomendar y ¿por qué no? para volver a ver.