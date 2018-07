Patrese con Guerrieri Deportes 19 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO RICCARDO PATRESE

Los próximos 28 y 29 de julio se llevará a cabo una nueva edición de las "24 Horas de Spa". Allí volverá a las pistas Riccardo Patrese, quien a los 64 años compartirá un Honda NSX GT3 del JAS Motorsport con el argentino Esteban Guerrieri.

Además del ex piloto de la Fórmula 1 se anunció que el francés Loic Depailler (hijo del fallecido Patrick Depailler), formará parte del equipo, al igual que el belga Bertrand Baguette.

"Spa-Francorchamps ha sido uno de mis circuitos preferidos por mucho tiempo y creo que la última vez que competí allí fue hace 25 años, así que cuando me dieron la oportunidad de unirme a Castrol Honda Racing y conducir un auto tan emocionante como el NSX GT3 no podía decir que no", comentó Patrese, quien compitió por última vez en 2006, cuando formó parte de la desaparecida Grand Prix Masters.

El italiano disputó nada menos que 256 Grandes Premios entre 1977 y 1993 con los equipos Arrows, Alfa Romeo, Benetton, Brabham, Shadow y Williams.