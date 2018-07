Encuentro sobre crianza y alimentación holística Información General 19 de julio de 2018 Redacción Por COMPLEJO CULTURAL DEL VIEJO MERCADO

El curso será dictado por Luisina Troncoso, puericultora, docente de la carrera de puericultura (materias relacionadas a la alimentación y los hábitos saludables), estudiante de la carrera de medicina tradicional china, doula y cocinera, investigadora y asesora sobre hábitos saludables para las mujeres en edad gestacional y en etapa de lactancia y los niños, desde su nacimiento y los primeros años de vida.

La actividad no requiere inscripción previa y comenzará a las 18:00 con entrada libre y gratuita. La modalidad de trabajo será a través del intercambio de preguntas y respuestas para compartir una merienda con familias, madres, padres, abuelos y todos los que estén interesados en adquirir conocimientos sobre alimentación de toda la familia, lactancia, cocina saludable y crianza.

Luisina Troncoso tiene un Blog titulado "Mama Sabe bien" y se encuentra escribiendo su primer libro para Editorial Planeta. Además, brinda talleres presenciales y online sobre hábitos para una vida saludable a familias en la etapa primal.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabaja junto a Juana Repetto y Vicky Gils en sus talleres de primeros alimentos del bebé y método BLW y el nuevo taller "Ayuda! Mi hijo no come nada". También administra el grupo de Facebook "Alimentación primal para todas las edades" donde comparte información sobre alimentación, recetas y proveedores de alimentos orgánicos y sustentables. Otra de sus tareas es brindar recetas fáciles y nutritivas para que toda la familia pueda compartir la misma comida.