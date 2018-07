Estrella del Mundial estudiará Agronomía SUPLEMENTO RURAL 19 de julio de 2018 Redacción Por CUANDO SE RETIRE DEL FUTBOL

El actual delantero del Paris Saint-Germain Football Club (PSG), el uruguayo Edinson Cavani, sabe muy bien a lo que quiere dedicarse luego de dejar el fútbol ya que afirmó que estudia agronomía y pondrá una empresa productiva en Uruguay, su país de origen.

La estrella uruguaya del Mundial de Rusia 2018, a quien lamentablemente una lesión edematosa en el gemelo de su pierna izquierda lo dejó afuera del último partido que disputó su selección, contó más de una vez sus deseos en un futuro, según constató el sitio Infocampo.com.ar.

"Estudio para ser agrónomo, esa es mi manera de evadirme del fútbol, de la competitividad y de partidos. Estudio para lo que me quiero dedicar cuando me retire de esta profesión para la que Dios me dio unas condiciones que he podido desarrollar. La agronomía es lo que me conduce al poder estar con calma, disfrutando del aire libre", comentó Cavani a un medio español.

En otra oportunidad, el delantero del PSG también habló sobre este tema, al preguntarle cuándo se dio cuenta de que ya tenía que comenzar a prepararse para ser un profesional del agro.

Cavani contestó lo siguiente: "Cuando vi que el futuro es hoy. Que me quedan quizás unos pocos años de jugador profesional y empezás a cuestionar tu vida". "Por eso, como te digo, hice un curso en el plan agropecuario del Uruguay el que ya terminé, fue un curso sobre sistemas de riego en plantaciones. Eso me sirvió para ir aprendiendo un poco de lo que me gusta, en donde nací porque yo me crié en el interior del Uruguay, me encantaba el campo, iba mucho, pero claro, no teníamos las posibilidades para invertir, para trabajar, para producir", dijo.

Señaló además: "Y bueno, hoy me preparo porque es uno de mis deseos poder realizar alguna empresa el día de mañana en mi país en un área de productividad que me interesa mucho y que seguro me hará feliz. Por eso trato de tomar todos los cursos dirigidos al campo y dejar un rato el fútbol para colocar estas ideas en mi mente".