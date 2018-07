Abrió un frigorífico en la ciudad de Malabrigo SUPLEMENTO RURAL 19 de julio de 2018 Redacción Por UNA INVERSION DE $ 120 MILLONES

FOTO RECONQUISTAHOY.COM FRIGORIFICO./ Por su tecnología es considerada una de las industrias más modernas del sector.

Por José E. Bordón. - Un frigorífico de 1200 metros cuadrados en el cual se invirtieron cerca de 120 millones de pesos, y que por su tecnología es considerada una de las industrias más modernas del sector en esta provincia, quedó inaugurado el 13 de julio pasado en Malabrigo, ciudad del departamento General Obligado, 289 kilómetros al norte la capital provincial.

El frigorífico, construido por el Municipio, con aportes provinciales y nacionales, es de "Clase C", podrá faenar desde su puesta en marcha tanto animales vacunos como porcinos y brindará servicio de faenas a todo el norte provincial y a una importante cantidad de empresas de todo el país dedicadas a la venta y comercialización de carne quienes ya han tomado contacto con los responsables del área.

"Se construyó demandando una inversión millonaria y brindará una solución al saneamiento y consumo cárnico local y regional. La construcción estuvo a cargo de trabajadores locales con el seguimiento municipal", dijeron autoridades locales en el acto de inauguración.

La planta industrial cuenta con una capacidad de faena de 30 animales por hora y cámaras de enfriamiento de propias para la conservación. Demandará inicialmente -y en forma directa- 40 nuevos puestos de trabajos y más de 50 en forma indirecta.

El intendente de Malabrigo, Amado Zorzón, reconoció que ya se viene trabajando y planificando la instalación de industrias anexas y complementarias para la generación de valor agregado a partir de la elaboración de derivados del propio faenamiento.

"Nos propusimos transformar Malabrigo y estamos transitando ese camino. Hoy esta trasformación está derivando y ampliándose también hacia una transformación regional trabajando fuertemente en la industrialización de la ciudad, y poniendo en marcha obras que benefician a todos los pueblos del norte", expresó Zorzón.

"Esta obra se hizo con aportes del gobierno nacional anterior, con aportes del municipio, fundamentalmente con el fondo sojero. Nosotros no descartamos la intervención del sector privado en una asociación mixta; lo importante es la industria montada. Nosotros damos las alternativas. Sabemos de otras municipalidades que han permitido la participación del sector privado", reconoció.

"Hace 35 años aquí funcionaba un matadero municipal y hoy tenemos la posibilidad de inaugurar este moderno frigorífico. A la comunidad le digo este frigorífico es de ustedes. Hoy es un día histórico, no solo para los malabriguenses, sino para todo el norte santafesino", señaló Zorzón.

Con las mejores perspectivas para la actividad ganadera, la semana pasada en Casilda Mattievich reabrió un frigorífico luego de siete años. (Fuente: diario La Nación).