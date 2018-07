Colores para alegrar los días grises de invierno SUPLEMENTO RURAL 19 de julio de 2018 Redacción Por Para no extrañar tanto el sol y levantar el ánimo en estos días de neblina, lloviznas y frío les acerco propuestas para darle color al jardín. Camelias, prímulas y margaritas no podían faltar en la lista.

FOTO ARCHIVO PRIMULAS. También conocidas como primaveras, sin duda que jerarquizan nuestro jardín.

Hoy les sigo contando sobre algunas de las especies que nos ponen algo de luz y color durante estos días grises y fríos que nos viene regalando este invierno.

* Margaritas-leucanthemun vulgare: símbolo de fortaleza las margaritas dan alegría a cualquier bordura. Son herbáceas que se reproducen con tanta facilidad que se resiembran espontáneamente, e inclusive llegan a colonizar terrenos.

Aunque el momento de floración habitual es la primavera, hay viveros que las ofrecen en flor desde el invierno.

Es una plantita que alcanza 25 cm de altura y se planta al sol con unos 20 a 25 cm de separación.

Combina especialmente bien con unos manchones de violas. Se adapta para cultivar en macetas. Prefieren los suelos ligeros y fértiles.

* Membrillero del Japón-chaenomeles lagenaria: estos arbustos que se descubren en invierno, cuando florecen parecen llamaradas contra el cielo plomizo. Las flores pueden ser de color naranja, rojo y blanco, según las variedades. Los frutos amarillos que en algunos casos se forman son comestibles.

Pueden alcanzar 1 o 2 m de altura, su diámetro es de alrededor de un metro y medio, y su crecimiento es relativamente lento.

Tienen espinas y necesitan un espacio generoso.

El membrillero del Japón es muy rústico, prefiere los suelos arcillosos, y tolera muy bien el frío. Se debe plantar al sol.

* Aloe-aloe arborescens: el aloe es una planta suculenta, muy conocida por sus propiedades cosméticas y medicinales. Este aloe es más común en los jardines y tiene los mismos principios que el aloe vera, aunque en una concentración menor. Esta es una planta grande, que en tierra puede alcanzar más de 2 m de altura y de ancho.

Es rústica, resistente a la sequía y prefiere el sol abundante, aunque también crece a media sombra.

Se pueden cultivar en macetas. Se reproduce por gajos que se dejan al aire un par de días antes de plantarlos. No tolera heladas intensas.

* Prímulas: esta planta de estación se debe plantar en suelo fértil a media sombra preferentemente con sol de mañana. Se colocan a 20 cm de distancia cada una para poder darles un espacio suficiente para su desarrollo. Las hay en color blanco, rosa, lila y distintas tonalidades de estos colores.

Soportan bien las bajas temperaturas inclusive las heladas. El riego debe ser moderado. Se pueden colocar en canteros como así también en macetas o jardineras.

* Junquillo-narcissus tazzeta: los junquillos son plantas muy familiares, junto a las casas de campo, en los jardines y huertas de las abuelas siempre hubo una mata de junquillos.

Muy perfumados, en pleno invierno recuerdan que también existe la primavera. Son plantas bulbosas que dejadas a su albedrío avanzan sobre el terreno.

Pueden ser cultivadas en macetas. Las matas deben dividirse y replantarse cada 3 años, luego de la floración.

Son plantas rústicas de zonas templadas (toleran hasta -5C). Se plantan al sol o semisombra.

Aunque son bulbosas resisten bastante los suelos pesados.

* Camelia-camelia japónica: pocas plantas tienen una belleza tan romántica como las camelias. El follaje brillante, denso, contrasta con las impecables flores (blancas, rojas o rosadas) que parecen hechas de papel.

Estos arbustos alcanzan más de 2 m de alto, pero son de crecimiento lentísimo. Necesitan suelo con pH ácido y buen drenaje en un sitio a la sombra o semisombra.

Resisten hasta -5C. Un problema muy común es la caída de los pimpollos antes de abrirse. Esto muchas veces se corrige abonando la planta o raleando pimpollos.

* Cornus sanguínea: es un arbusto de follaje caduco muy ornamental, tanto por su abundante floración blanca primaveral como por el color rojizo morado de las hojas en otoño antes de caer o sus tallitos rojos que en invierno quedan a la vista sobre el arbusto desnudo.

Requiere exposición al sol o media sombra y suelos ricos en materia orgánica. Admite la poda y es aconsejable para que forme renuevos, ya que las ramas jóvenes son las que mantienen el color.

Espero ya estén disfrutando de algunas de estas especies y si no es así, les recomiendo que vayan eligiendo alguna y por supuesto la planten, no se van a arrepentir... hasta el próximo encuentro.