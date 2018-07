La despenalización del aborto Locales 19 de julio de 2018 Redacción Por El Senado de la Nación comenzó con la ronda de consultas con especialistas sobre el proyecto que promueve el aborto legal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El abogado del foro local, Dr. Hugo Alfonso, planteó su posición sobre este complejo debate. Esta es la tercera y última nota al respecto.

NOTA III



Por Dr. Hugo A. Alfonso (*). - La Iglesia deberá dar una señal clara e indiscutible de su compromiso y actuación en este campo, con rendición bimensual en los medios escritos de comunicación, parroquia por parroquia, de los fondos destinados y el destino dado y los avances en la ejecución de los programas.

La Iglesia debe recuperar credibilidad y penetración en la sociedad y mostrar con hechos irrefutables, que los sermones de las misas de los domingos, van más allá de comentar el Evangelio del día.

b.- La etapa del pos parto:

En esta etapa tanto el Estado, la Sociedad y la Iglesia tienen un rol fundamental: deben acompañar por igual a la madre y al hijo.

El Estado Municipal y la sociedad: lo fundamental es crear escuelas especiales para madres solteras, adolescentes o mayores desde el embarazo, que le brinden educación escolar, posibilidades de estudiar para ingresar al mundo del conocimiento formal y de la cultura general, con programas escolares y guarderías, todo adecuado a la doble función de criar a sus hijos y estudiar y con comedores con la dieta adecuada y necesaria para la madre y el hijo que podría darse en colaboración con la Fundación CONIN, si fuera necesario.

Las escuelas de madres adolescentes o solteras, deben tener programas especiales de educación y formación. Deberán estar orientadas a darles una rápida formación en lectura, escritura, matemáticas, ciencias sociales, humanísticas, y educación sexual y también en artes y oficios para capacitarlas para que, saliendo al mercado laboral, puedan ofrecer una mano de obra capacitada y calificada y puedan aspirar a puestos de trabajo formales bien remunerados.

Como acción pública el Municipio deberá encabezar este proceso, invitando a las industria, empresas y comercios locales a incorporarse a este plan con un programa de pasantías a fin de que colaboren con la formación de estas madres que deberían recibir algún ingreso monetario mensual, con un fondo que se deberán integrar con recursos municipales y de las empresas.

Estos recursos se complementarán con los que reciben las madres actualmente por vía de los diferentes subsidios nacionales, cuya percepción debería estar de alguna forma condicionada al cumplimiento de este plan municipal de formación.

Rafaela tiene una larga historia fundacional de ser una ciudad líder, pujante y pionera en muchos e ingeniosos procesos, industriales, productivos, tanto en metalmecánica, alimentos lácteos y cárnicos e industrias diversas que en una época, cuando aun vivían los pioneros que hicieron grande a esta ciudad, le habían adjudicado nombre de “La Isla”.

Procuremos ser también la Isla en este programa de cambiar o transformar la despenalización del aborto por un programa de salvar a dos vidas de la muerte, de la ignorancia, del desempleo y de la falta de futuro para muchas generaciones de adolescentes que graciosamente se los han denominado como los “ni ni”.

La Iglesia: también tiene la obligación de colaborar e inmiscuirse en esta cuestión. No solamente con el parlamento de su discurso antiabortista, sino material y espiritualmente acompañando este emprendimiento.

Destinar todos los fondos que el Estado le cede en concepto de sueldos, por el concordato existente, para esta campaña, asumiendo públicamente este acompañamiento, informando claramente a la sociedad para que esta tenga la posibilidad de controlar el efectivo cumplimiento de ese compromiso.

Las colectas familiares deberán sustituir ese sostenimiento monetario del Estado.

Probablemente su principal rol será sostener y ejecutar el programa educativo de las madres solteras, en las escuelas especiales que deberá crear con esos fondos.

De esta forma es probable que los pastores logren el olor de las ovejas, que tanto recomienda el Papa Francisco.

Finalmente insisto que la madre tiene derecho a cuidar su cuerpo y su vida y elegir para ellos la opción que desee, pero cuando está embarazada tiene la obligación de cuidar dos cuerpos, el de ella y el de su hijo y darle a ambos los destinos que tienen, priorizando al más débil e indefenso.

El aborto es suspender, interrumpir, interferir, terminar, un proceso de vida desde que ella comenzó.

Si no hay concepción no hay una nueva vida, por ello la vida comienza en la concepción y la interrupción de la concepción, es la interrupción de la vida del hijo por nacer. Y a esa conducta se la llama. sin eufemismos, asesinato.

¿Legalmente que es asesinar?: no le pongamos más dramatismo o connotaciones estridentes, que esta palabra ya lo tiene: asesinar es simplemente matar a otro. Es quitar la vida a otra persona. Y eso es el aborto.



POEMA

Termino con este hermoso poema:

“Soy el embrión que ha anidado en tu cuerpo de mujer, el que comienza a crecer y entona desde tu panza una canción de esperanza. Soy el niño por nacer. Soy el que está acurrucado en un oculto rincón. El que tiene un cabezón y un minúsculo cuerpito, manitos con cinco deditos y un pequeño corazón. Por las noches cuando duermes siento tu respiración y me da mucha emoción cuando escucho claramente que entre sueños suavemente, claramente, me entonas una canción. Voy a crecer a tu lado, me vas a dar de mamar, aprenderé a caminar y trataré, lo primero, decirte cuanto te quiero cuando me enseñes a hablar. La vida encendió una estrella que en tu cielo brillará que nunca se apagará. El Tata Dios nos bendijo, haciendo que sea tu hijo y que vos seas mi mamá.

Un último pedido: analicemos, pensemos, repensemos y decidamos sobre este tema. Tengamos en cuenta que nuestra opinión se referirá a admitir o no, que una madre mate a su hijo cuando más indefenso está y más necesita de ella.





(*) Abogado del foro de la Quinta Circunscripción Judicial.