CARTA DE LECTORES Carta de Lectores 19 de julio de 2018

Tesis y Antítesis



Sr. Director:



Hace años que leo la estéril discusión entre Macri y Cristina y quería dar mi opinión al respecto. Cristina hizo lo que debía hacer durante sus mandatos, así como Macri hace lo que debe hacer en el suyo.

Son dos modelos distintos, antagónicos, tesis y antítesis, que se complementan cuando se alternan. Los dos son igualmente buenos e indispensables.

Podríamos resumirlos groseramente: Cristina distribuye y Macri concreta. Pero no se puede distribuir infinitamente, porque solo podemos dar lo que tenemos, ni concretar para siempre porque desaparece el mercado. Deben alternarse ambos modelos.

A mi parecer, el error que cometimos los argentinos, fue el segundo gobierno de Cristina. Ella debió seguir distribuyendo, según su modelo, los recursos que ya no existían. Era el modelo de concretar, era necesario alternar de modelo.

Sería importante para todos los argentinos, especialmente los jóvenes que se embanderan entusiastamente y luego se sienten defraudados por sus representantes, entender que no existen dos veredas donde se ubican en una los buenos y en la otra los malos. Existen dos modelos antagónicos, igualmente buenos si se alternan sabiamente, que es la única forma de avanzar que tiene nuestro país. Tal vez países desarrollados no necesiten de esta alternancia, pero Argentina sí.

Cristina integró muchísimos grupos sociales, sacó de la marginalidad educativa a millones de niños, pero para eso agotó muchos recursos. Ahora Macri debe concretar la economía, reponer esos recursos; y es esta su tarea. No le exijamos sensibilidad social, porque eso interfiere con su misión, y no por eso es más malo.

Si este proyecto resulta, si colaboramos para que esto así sea, al final tendremos un país con una economía más fuerte, y con una población con mejor nivel educativo. El próximo proyecto de distribución permitirá dar un paso mucho más grande.

Lo que se logra no es el resultado de un gobierno, es la sumatoria de todos los gobiernos, que alternativamente aportan en un aspecto.

Si analizamos la historia del país teniendo en cuenta lo que dejó de positivo cada gobierno, veremos con claridad este proceso. El avance de Argentina es innegable pero acorde a sus habitantes. Aceptemos nuestras limitaciones y confiemos en este proceso evolutivo, lento pero seguro.



Susana B. F. Sánchez

DNI: 10.636.304