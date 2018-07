CARTA DE LECTORES Carta de Lectores 19 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Sobre la ley de aborto legal





Sr. Director:



Queridos y amados y todos los que viven en esta hermosa Rafaela, ¿Y por qué no decirlo? de toda esta hermosa tierra rica que es mi Argentina me dirijo a todos, pero en especial a todos los que me legislan, aquellos, ya sea varón o mujer, porque yo como miles de personas los pusieron donde están hoy para llevar adelante mi Nación, quiero decirles a ustedes los que han votado la ley del aborto, que no han votado para mejorar esta que es mi tierra y mi Nación.

Les pregunto: ¿ustedes creen en Dios? El creador de la vida, que se va a quedar de brazos cruzados viendo y mirando como miles de inocentes no pueden defenderse y van a la muerte.

No señores, están errados en su manera de hacer las cosas. No les corresponde porque se metieron que no son correctas en vuestra manera de pensar.

Quiero decirles, además, a ustedes y a aquellos que también apoyaron esta Ley que Dios demandará la sangre inocente, no quedará impune todo eso porque se han metido en un terreno muy peligroso porque Dios manda diciendo "no matarás" y ustedes le dieron acceso legal a la muerte en sus apoyos y decisiones al votar a favor del aborto, que es la muerte de los inocentes.

No piensen que Dios no va a hacer nada, ustedes mismos lo verán con sus propios ojos, después no le echen la culpa a Dios de lo que se viene para esta Nación.

A menos que no se apruebe esta ley, Dios tendrá misericordia y perdonará a los que se arrepientan de todo corazón.



Miguel A Ruiz Díaz

12.202.468