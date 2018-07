Por la crisis lechera, Meprolsafe se movilizará a Agroindustria SUPLEMENTO RURAL 19 de julio de 2018 Redacción Por Productores tamberos santafesinos se sumarán a la jornada de protesta convocada por Federación Agraria por la situación complicada de las economías regionales. "La lechería está que hierve", dijo el titular de la entidad, Fernando Córdoba.

El presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe), Fernando Córdoba, confirmó que los tamberos de la región marcharán el próximo jueves 26 de julio hacia la sede porteña del Ministerio de Agroindustria para reclamar "acciones urgentes orientadas a lograr la recomposición del precio para evitar que se sigan cerrando tambos debido a la falta de rentabilidad". La entidad que tiene su sede en Rafaela se plegará a la jornada nacional de protesta por la crítica situación de las economías regionales que convocó la Federación Agraria Argentina, que durante el último mes efectuó asambleas en distintos puntos del país para trazar un diagnóstico sobre cada uno de los sectores.

"La lechería está que hierve", sintetizó Córdoba para reflejar el descontento de los productores lecheros que cobran poco más de 6 pesos por litro cuando deberían percibir más de 8 pesos para no perder plata. En declaraciones a FM Radio Galena, dijo que "la continuidad de muchos tambos está en peligro, los gobiernos no toman conciencia de esta crítica situación que amenaza con llevar pobreza a las áreas rurales; porque qué mejor inclusión social que el funcionamiento de los tambos para mantener vivo los pueblos del interior del país".

Para el titular de Meprolsafe, "la falta de políticas lecheras está llevando a la desaparición de un montón de productores tamberos". Si bien destacó la participación de representantes de la entidad en la reunión del último martes de la Mesa de Competitividad Lechera conformada en el ámbito del Ministerio de Agroindustria, lamentó que "en esos encuentros se siguen abordando los temas estructurales que no dejan de ser importantes pero no se trata lo urgente, lo que se necesita ahora: devolver rentabilidad a los productores para evitar el cierre de tambos o el corte de la cadena de pagos".

"Todos los días recibimos llamadas de tamberos que nos consultar por la situación, las perspectivas e incluso consejos sobre cómo seguir en la actividad. No pueden más, muchos se preguntan si están en condiciones o no de seguir con sus establecimientos en producción. De todos modos, en algunos casos están en una situación terminal donde ya no puede elegir qué hacer, tienen que cerrar", lamentó Córdoba.

Al ser consultado sobre su situación personal, reiteró que "está todo muy complicado y encima no hay respuestas de las autoridades" por lo que admitió que "todos los días pienso si tiene sentido seguir en esta actividad, más teniendo posibilidades en mi caso de apostar por la agricultura porque tengo el tambo en un campo de clase uno, hacer soja sería más sencillo para mi familia".

No obstante, Córdoba defendió lo que sabe hacer desde siempre al sostener que "seguimos apostando al tambo más allá de las diferencias con la práctica de la agricultura, porque en un explotación tambera todos los días tenés un problema nuevo, cosa que no sucede con la agricultura".

Por último, el dirigente ruralista espera por una nueva reunión con el presidente, Mauricio Macri. "Teníamos pautada un encuentro con el Presidente para los primeros días de julio. Fue reprogramada, ojalá se pueda concretar en la primera quincena de agosto", puntualizó. Sin embargo, no parece tener cifradas demasiadas esperanzas en cuanto al resultado de ese cónclave al señalar que "el Presidente dijo que la lechería es un negocio entre privados y que el Estado no va a intervenir". Aunque dejó una ventana abierta para que "el presidente Macri cambie de opinión, ya reconoció que estaba equivocado en determinados temas que hacen a la gestión, quizás desde la lechería podamos hacerle notar que también puede estarlo en nuestro caso".

"Necesitamos una recomposición del precio de la leche pero también un mecanismo de regulación del sector lechero para darle mayor previsibilidad a la actividad", subrayó Córdoba.