Montaraz, ya no ser...

Información General 19 de julio de 2018 Por Oscar Godoy

FOTO FTR18 MONTARAZ./ Se presentó en el Complejo del Viejo Mercado.

Montaraz, puesta de Braian Kobla por el grupo Montaraz de la ciudad de La Plata, se presentó en la segunda noche del Festival de Teatro Rafaela 2018, con una sala colmada, especialmente por jóvenes, siendo un espectáculo de teatro físico.

Cinco hermanas en una cabaña en las montañas, aisladas del mundo exterior y agobiadas por el mundo interior de cada una, generando una violencia incontrolable.

Las relaciones de poder, la soledad, el hastío, la existencia se juegan en cada escena.

No te impongo, te propongo, no me limites, no soy yo, soy mi pensamiento, quiero irme, no quiero escuchar, aparecen irónicamente puestos en debates constantes entre las hermanas; una a una se enfrentan y se interpelan y aparece la violencia física, la negación, el insulto.

Con un ritmo vertiginoso y por momentos violento se juegan los roles, hay lugar para la música, un guitarrista y un sonidista en escena y una de las protagonistas interpreta tres canciones con su guitarra, rompiendo y volviendo a provocar el debate.

Cada una de las hermanas juega un monólogo plagado de ira, resentimiento y pesimismo, en ellas, la sociedad, el ser que transita condenado a la soledad y la incomprensión del otro; el mundo es un lugar de desencuentro y egoísmos.

Por momentos aparecen muy bien resueltas las situaciones con pausas, quietudes, son solamente fragmentos, mínimos fragmentos, pero bruscamente disueltos por nuevas disputas muy bien sostenidas interpretativamente por cada una de las actrices.

Hay cuerpos que dialogan con intensidad física, discursos que se sostienen desde el confrontamiento, la prepotencia, el otro es inaccesible y un impedimento para poder ser, existir.

Montaraz, estrenada en el festival Aura en 2017, ha recibido la aceptación del público en Rafaela y ha sido ovacionada por una platea gozosa y exultante...