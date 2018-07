¿Cuál es el sentido profundo de la vida...? Información General 19 de julio de 2018 Por Emilio Grande (h.) LAS HERMANAS MISTERIO, SERVICIO DE RESPUESTAS

FOTO J. BARRERA HERMANAS MISTERIO./ Atraparon al numeroso público en la Fundación Progresar.

Fue una de las preguntas de fondo tirada al aire por las tres protagonistas durante la puesta en escena de "Las hermanas misterio, servicio de respuestas", en la tarde de ayer en la Fundación Progresar, ubicada en el barrio Nuestra Señora de Luján.

El numeroso público que colmó la sala se reenganchó con la obra musical de Victoria Baldomir y Mercedes Torre (Buenos Aires), interpretada por las jóvenes y movedizas "hermanas" Olga, Trini y Rubí.

La trama estuvo fuertemente marcada por la música en vivo a través de diferentes instrumentos musicales y cantada por el trío eléctrico, que permanentemente buscaron jugar con la platea, formada por grandes y chicos, e integrantes de la Granja El Ceibo, que no tuvieron empacho en reírse a carcajadas y con sonidos onomatopéyicos.

Uno de los recursos fueron las preguntas desde las más obvias como ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín?, ¿si se lavaron los dientes?, ¿por qué tienen tanto miedo?, ¿por qué se emocionan con una obra de arte?, ¿por qué mi hermana se asusta tanto?, ¿qué hago acá?, ¿voy a tener novia? hasta las más existenciales como por ejemplo: ¿a qué vine a este mundo?

También jugaron mucho con las canciones rimadas y mensajes que te dejan pensando: si hay limón se hace limonada, "la vida es como el limón hay que exprimirla para sacarle todo el jugo al limón y rock and roll..." o "jugo de tomate frío en las venas" (letra de la canción del grupo de rock argentino Manal).

En otro momento utilizaron las palabras distracción, inspiración, perfección, prohibición..., siendo disparadores para hacer rimas y nuevas canciones, sumado al uso de objetos antiguos como una grabadora y máquina de sacar fotos (simularon hacer una selfie), utilizados para buscar las pistas frente a tantos interrogantes de la vida cotidiana, sumado al carromato para cambiarse y esconderse.

"Hay preguntas sin respuestas, hay preguntas con respuestas infinitas, lo importante es volver a preguntarse, no hay que dejar de preguntar...", verbalizaron las hermanas "misterio" durante el teatro musical.

Ya en el tramo final, las actrices rompieron el "área de veda" para internarse con el público, mientras cantaban, saludaban y buscaban el encuentro con los presentes, quienes terminaron reconociendo a esta propuesta con el fervoroso aplauso, porque nos enseñaron también a "preguntando a preguntar, si me respondo vuelvo a preguntar...".

En apariencia se puede decir que esta puesta en escena tiene una mirada eminentemente musical, pero que en el fondo ayuda a reír, cantar y pensar... ¿cuál es el verdadero sentido de la vida?... ¿es solamente humano, materialista, estamos de paso por este mundo como si nada o también hay que buscar un sentido trascendente para la próxima vida...?



LA REPONEN EN

LA ESCUELA 25

Esta propuesta gratuita se repone esta tarde a las 17:00 en la escuela N° 1075 "25 de Mayo" (calle Kaiser 363 del barrio Malvinas Argentinas), duración 55 minutos.