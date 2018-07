Cuestionamiento de género Información General 19 de julio de 2018 Por Emilio Grande (h.) LOS GOLPES DE CLARA

"Los golpes de Clara" desnudó una dura realidad social durante la puesta en escena anoche en el colmado Centro Cultural Municipal sala Sociedad Italiana, con el unipersonal a cargo de Carolina Guevara y la dirección de Leandro Rosati.

Se trata de una comedia de drama humano, en el que denuncia la violencia en general y en particular la de género, quedando expuesto un machismo exacerbado y el rol de la mujer a un segundo plano, empleando un humor descarnado y cruel que genera carcajadas en forma casi permanente.

Así, Clara Cuerda verbaliza durante una hora su protagonismo, en el que cuenta sus padecimientos y, al mismo tiempo, cambia el rol para hacer hablar las otras voces representadas en los diálogos.

La historia relata la soledad que atraviesa la protagonista producto de la separación con su ex marido, quien es un militante político de izquierda, lamentablemente en los discursos pero no se hace cargo de las responsabilidades como padre, relegando el doble rol parental a Clara que se encuentra desocupada.

Por este motivo, ella decide practicar boxeo por consejo de un amigo para "redireccionar" su vida y así descargar la locura que corre por su cerebro y sus venas, luego de un agotamiento personal de remar contracorriente llevando a cuestas a los hijos León (por Trotsky) y Mercedes (por Sosa).

Esta situación personal la lleva a juntarse con otras mujeres que viven una situación de similares condiciones de discriminación de género, produciendo el agrupamiento en un feminismo típicamente actual, con un discurso contra el capitalismo, el sistema, el autoritarismo, el machismo, el "fondo"...

Luego de un entrenamiento con una bolsa de boxeo para estar en estado físico óptimo, el reclamo social la encuentra en un bondi apretujado de gente en la que fue manoseada por un "ejecutivo de corbata" al que no le tiene piedad y lo lincha a las piñas. Esta situación fue denunciada a la Policía, que le produjo una detención de tres días, atenuada por la protesta de su colectivo social.

Entre los cuestionamientos sociales, Clara toma un claro posicionamiento a favor del aborto a través de dos situaciones: durante la obra criticando a los defensores "pro-vida" y al término de la puesta poniéndose el "pañuelo verde"... a decir verdad, la protagonista-persona entra en una "clara" contradicción porque el aborto significa matar al bebé que está en el vientre de la mujer, parece que se olvida que es madre de dos hijos en la obra...

Más allá de esta situación que no hacía falta tomar partido público por la grieta coyuntural porque hubo gente que la aplaudió y otros que hicimos silencio al estar en contra, en líneas generales fue una obra con un fuerte contendido discursivo de denuncia social y un protagonismo actoral-corporal descollante para valorar...